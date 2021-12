Parata di Stelle per l’avvio delle Celebrazioni della XXV edizione del Magna Grecia Awards Elenoire Casalegno, Samantha De Grenet, Pamela Camassa, Madrine della Serata di Gala

Ospite d’onore, il cantautore Giovanni Caccamo

Il Magna Grecia Awards compie venticinque anni e festeggia le Sue “Nozze d’Argento” con una Serata di Gala, venerdì 10 dicembre 2021 al Teatro Spadaro di Massafra, in terra jonica, che ripercorrerà grazie al suo nutrito parterre, 25 anni di storia del nostro Paese e alla quale si legherà un’esclusiva Charity Dinner, nella fascinosa cornice di Villa Natia di Mottola (TA).

Ispirato ai valori e agli ideali della cultura “Magno Greca”, il Magna Grecia Awards è un premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per “celebrare il cuore, il pensiero, l’azione” e valorizzare l’operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso i propri talenti.

Il prossimo 10 dicembre, dunque, fari puntati sulla narrazione di 25 anni sì del Magna Grecia Awards, ma soprattutto sarà un vero e proprio excursus di un quarto di storia del nostro paese, l’Italia.

L’evento riaprirà le porte del Teatro Spadaro di Massafra (in provincia di Taranto), detta anche la Tebaide d’Italia (dove il Magna Grecia Awards è nato 25 anni fa), dando così il via alle “celebrazioni” per l’importante ricorrenza.

Tanti gli ospiti che hanno accettato l’invito ad essere partecipi di un vero e proprio racconto, che si susseguiranno sul palcoscenico dove il padrone di casa, Fabio Salvatore, li accoglierà come in una grande famiglia.

Lo si farà attraverso tanti mini-talk e interviste “One to One”. Partendo dalla politica, con la partecipazione del Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, molto legato alla kermesse stessa, perché ha scelto di condividere la mission “umana” del prestigioso riconoscimento che da sempre ha abbracciato campagne solidali come quelle sul cancro e in particolar modo quella sull’HPV.

www.magnagreciaawards.com

