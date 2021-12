È online il videoclip di “Non so se posso” (regia di Massimo Scalici), titletrack estratta dall’album d’esordio di Carmelo Piraino:“questo singolo – spiega l’autore – è una critica sociale che rastrella momenti più disparati di ovvie e vissute vicissitudini di storia contemporanea di un sistema che va al macero, burocrati, politici, cinesi, americani e Vaticano presi di mira senza esclusioni di colpi, il tutto sdoganato in modo leggero e ironico dall’attenuante di dichiarare “Non so se posso dire tutto questo da ubriaco”.

Un singolo che è un tassello di nove brani provocatori ed ironici, che racchiudono, appunto, la vita e i sentimenti del cantautore: “la canzone tocca molti temi sociali e abbiamo puntato solo sull’escamotage del ritornello dove il protagonista cerca un alibi per sdoganarsi da tutto quello che ha detto prima chiedendo scusa perché si è ubriacato mentre giocava a burraco. Tutta la scena è girata attorno al tavolo, dove i protagonisti non sono altro che rappresentazioni di alcune sfaccettature del mio “essere”– racconta Piraino – in un gioco di trasformismo ironico di me stesso. Ringrazio la partecipazione straordinaria e amichevole anche se invisibile di Ivan Fiore”.

