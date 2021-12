Claudym: è online il videoclip di “Limbo”, il nuovo singolo

“Ricerca”, “Avvistamento” e “Inseguimento”: sono questi i tre capitoli della stravagante storia che Claudym racconta nel videoclip, in cui veste i panni di un’esploratrice spaesata che, munita di cartina geografica, si addentra nella natura incontaminata alla ricerca di qualcosa che non riesce a trovare, spiata da un improbabile mostro che le si avvicina pian piano.

L’artista si rivolge direttamente alla videocamera cantando quello stadio intermedio tra l’essere giovani e adulti, il mettersi in discussione per riuscire a definirsi e il non avere ancora raggiunto i propri traguardi.

In sovrimpressione, una serie di illustrazioni realizzate da Claudym stessa, che vanno a completare il racconto e che impreziosiscono il girato dandogli un tocco personale.

«Il video si ispira al mondo di Wes Anderson. Nello specifico, a “Moonrise Kingdom” per l’estetica e a “The life aquatic with Steve Zissou” per la storia – racconta CLAUDYM – Ho una passione per il cinema e mi piace rivisitare nei videoclip alcune scene che mi sono rimaste impresse. Wes Anderson è uno dei registi più riconoscibili dei nostri tempi, con un immaginario unico, difficile da dimenticare»

“Limbo” giunge a conclusione di un anno costellato di soddisfazioni e traguardi per Claudym. Poco dopo la firma con Island Records a febbraio, infatti, l’artista ha inaugurato il suo nuovo percorso musicale pubblicando “Nightmare”, singolo con cui ha attirato l’attenzione al punto da essere stata nominata da MTV “Artista del mese” di marzo.

