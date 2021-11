Dopo lo straordinario ritorno di Zelig con tre prime serate su Canale 5, premiato sia dalla critica che dagli ascolti – nel giorno del debutto, leader assoluto della serata con 4.052.000 spettatori, una media di 22.3% di share con picchi del 27.2%, oltre 106.600 interazioni sui social che hanno traghettato l’hashtag #Zelig alla n°1 dei trending topic italiani – riparte da dicembre la programmazione in presenza del Teatro Zelig.

A trainare la verve umoristica del più importante teatro della comicità italiana ci saranno grandi nomi come Paolo Migone, presente nel cast di Zelig dal 2000. Attore, regista e autore teatrale e televisivo, Migone è particolarmente amato per la sua narrazione surreale delle dinamiche di coppia, che metterà in scena sfoggiando il suo proverbiale occhio nero nel nuovo spettacolo Completamente spettinato, in scena il 28 e 29 dicembre.

Vedremo anche Vincenzo Albano, già presente in tutte le pontate dello show Televisivo come spalla fissa dei due conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrata: intratterrà la platea venerdì 3 dicembre con la presentazione del suo show Fino a qui.

Non mancheranno le nuove leve: in particolare due giovani artisti che hanno fatto il loro esordio tv a Zelig proprio quest’anno, Davide Calgaro e Max Angioni. Calgaro (classe 2000, attore e stand up comedian) e Angioni (classe 1990, già confermato per la nuova stagione del programma-evento LOL) condivideranno per la prima volta la scena il 9 e 10 dicembre.

E naturalmente, prosegue anche la gloriosa tradizione dei laboratori artistici di Zelig, un appuntamento classico della programmazione del Cabaret, nonché un’occasione per scoprire e fare emergere nuovi talenti della risata.

Le date in programmazione a dicembre:

1/12: Laboratorio Artistico

2/12: Corinna Grandi/Federica Ferraro

3/12: Vincenzo Albano

4/12: Fantastico

8/12: Laboratorio Artistico

9/12: Calgaro/Angioni

10/12: Calgaro/Angioni

11/12: Ippolita Baldini

12/12: Cabarazze

14/12: Bruceketta

15/12: Laboratorio Artistico

16/12: Le Scemette

17/12: Vincenzo Comunale

18/12: Giovanni D’angella

22/12: Kalabrugovich

23/12: Pieriboni/Della Noce

28/12: Paolo Migone

29/12: Paolo Migone

Per informazioni e acquisto biglietti: www.areazelig.it