Teatro Arcimboldi: Carmen Consoli, 25 e 26 novembre 2021

Si riparte: Carmen ci crede, la tenacia è una delle sue caratteristiche fondamentali, così conferma il tour teatrale di “Volevo fare la rockstar”, l’album uscito il 24 settembre per la Narciso/Polydor.

Nel rispetto delle regole, in sicurezza ma con “impegno e coerenza” torna a suonare sui palchi per riprendere lo scambio col pubblico lasciato in sospeso 2 anni fa.

Al TAM Teatro Arcimboldi Milano per una doppia replica, il 25 e 26 novembre 2021.

TAM Teatro Arcimboldi Milano

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

– Infoline: boxoffice@teatroarcimboldi.it

– WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

– FACEBOOK: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

– INSTAGRAM: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

CARMEN CONSOLI

– GIOVEDÌ 25 E VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021 ORE 21.00

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

– www.teatroarcimboldi.it

– www.ticketone.it

