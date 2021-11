Stefano Patuanelli, Vittorio Feltri, Massimo Galli e Pietro Senaldi ospiti di “Accordi & Disaccordi”, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio

Mercoledì 10 novembre alle 21:25 sul Nove, live streaming su Discovery+

Nuovo appuntamento sul NOVE con l’attualità politica di “ACCORDI&DISACCORDI”, il talk d’approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi.

Mercoledì 10 novembre in diretta alle 21:25, gli ospiti sono il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, il direttore editoriale di Libero e consigliere comunale a Milano di Fratelli d’Italia Vittorio Feltri, l’infettivologo Massimo Galli e il condirettore di Libero Pietro Senaldi.

In studio si discuterà dei dati preoccupanti che arrivano dal fronte pandemico, soprattutto dall’Est Europa. Inoltre si parlerà della polemica sui compensi percepiti da Matteo Renzi per le sue consulenze e dei giochi di Palazzo che ci sono dietro al toto nomine per il Quirinale.

Il commento sui temi più caldi dell’attualità sarà, come sempre, a cura del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

La satira, invece, sarà al centro della rubrica Disaccordi&Disaccordi a cura del Terzo Segreto di Satira.

