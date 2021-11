Al Teatro Carcano di Milano

Paolo Colombo nel nuovo ciclo di history telling

CONTROCORRENTE

Ci sono parti della Storia alle quali non viene quasi mai riservata attenzione. Forse non è una coincidenza che al loro centro si trovi la volontà di non conformarsi alle aspettative generali, di dire “no” quando ci si aspetterebbe un “sì”, di seguire idee, comportamenti e obiettivi differenti da quelli degli altri, in difesa di valori alti e profondi e non per capriccio o tornaconto personale. Eppure, quelli sono i momenti che segnano davvero la Storia, e avrebbero la capacità di farla svoltare in direzioni nuove se solo si desse loro voce.

Dopo i grandi successi delle ultime stagioni, Paolo Colombo, professore ordinario di Storia delle Istituzioni politiche all’Università Cattolica di Milano, torna al Teatro Carcano con il suo nuovo ciclo di history telling CONTROCORRENTE: tre lunedì tra novembre e gennaio per raccontare argomenti e vicende fuori dagli schemi. Forse, oggi, questo serve: pensare con la propria testa, recuperare la capacità di mettersi di traverso quando tutti – attorno a noi – sembrano andare in un’unica direzione, uscire dagli stretti recinti di un pensiero miope delimitato da altri, tornare ad ascoltare storie dimenticate e diverse che parlano di futuro comune e giustizia sociale. Storie “controcorrente”.

Primo appuntamento il 22 novembre per parlare di identità nera e sfruttamento delle terre africane; il 13 dicembre si tratterà invece della nascita negli Stati Uniti della disco music, collegata al coming out della comunità gay negli anni ’70; nel terzo e ultimo (17 gennaio), Colombo (coadiuvato dai disegni dal vivo di Michele Tranquillini) affronterà la vicenda dei soldati italiani che, dopo l’8 settembre del ’43, rifiutarono di aderire nuovamente al fascismo affrontando deportazione e prigionia.

Al Teatro Carcano di Milano per Follow the Monday

CONTROCORRENTE

Un progetto di “Storia e Narrazione”

Con Paolo Colombo

Al lunedì ore 20:30

22 novembre 2021

COS’ALTRO VI SERVE DA QUESTE VITE? Il Congo: lo sfruttamento del ‘continente nero’

Di Paolo Colombo

13 dicembre 2021

BORN TO BE ALIVE. Disco music e comunità gay negli anni ‘70

Di Paolo Colombo

17 gennaio 2022

GLI INTERNATI MILITARI ITALIANI: i soldati che dissero no al nazifascismo

Di Valentina Villa e Paolo Colombo

Con i disegni dal vivo di Michele Tranquillini

PREZZI Posto unico intero € 10,00 | over 65, under 26, gruppi, insegnanti e abbonati € 8,00

PRENOTAZIONI TELEFONICHE 02 55181362 | + 39 02 55181377 (WhatsApp)

VENDITE ONLINE biglietti.teatrocarcano.com | happyticket.it | vivaticket.it

AL CARCANO IN SICUREZZA. L’accesso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti delle Certificazioni Verdi Covid-19 (art. 9 Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52). In tutti gli spazi del teatro è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica oppure FFP2.

Sul sito del Teatro Carcano www.teatrocarcano.com tutte le informazioni su prenotazioni, utilizzo voucher, protocollo sicurezza.

TEATRO CARCANO – corso di Porta Romana, 63 – 20122 Milano

info@teatrocarcano.com | www.teatrocarcano.com

Per altre notizie relative al tema Teatri Dietro la Notizia