Questi gli appuntamenti della settimana:

Martedì 30 novembre appuntamento settimanale con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30).

Mercoledì 1° dicembre ultima puntata di Rock Files Live! di LifeGate Radio, a cura di Ezio Guaitamacchi. Sul palco il cabarettista e chansonnier Alberto Patrucco che presenterà “Abbrassens”, suo ultimo omaggio editoriale a George Brassens. Dopo di lui sarà la volta di Lovesick, duo che metteranno in scena “A country music adventure”, libro e cd in cui si ripercorre la storia della musica country. Chiuderà Simona Bencini: l’ex-voce dei Dirotta su Cuba, insieme ai suoi musicisti, darà un assaggio del suo ultimo lavoro discografico “Unfinished”, disco dal mood sofisticato e jazzy.

Giovedì 2 dicembre serata Barbera & Champagne con i The Cadregas, il cui repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

Da non perdere anche “El Dindondero”, il loro programma radiofonico su www.spiritophono.it in onda tutti i giovedì alle 19.

Dalle 20 alle 21.30, invece, lo Spirit de Milan farà degustare la birra autunnale Mielizia del Birrificio Poretti.

Venerdì 3 dicembre “Bandiera Gialla” (ingresso a pagamento) con i Re-Beat, band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman. A seguire il dj set di Mariano Rano.

Sabato 4 dicembre allo Spirit vi aspetta la “Holy Swing Night”, con la direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Sul palco i Blind Rats, band che prende ispirazione dai grandi gruppi vocali degli anni ‘30 e ‘40 come i Mills Brothers o i nostrani Quartetto Cetra, ma con un portamento ritmico che richiama alla memoria Nat King Cole trio o Slim Gaillard.

Domenica 5 dicembre il locale meneghino aprirà alle 12 e, dopo il pranzo della domenica, il pubblico potrà allietarsi con un po’ di canzoni milanesi in stile osteria.

Alle 17.30 lo Spirit ospiterà, in attesa della Prima della Scala, lo spettacolo “Macbeth Unplugged”: si alterneranno momenti comici, lirici e drammatici in cui il pubblico è coinvolto direttamente e accompagnato dagli attori all’interno dei segreti nascosti tra le righe di questo grande classico shakespeariano (ingresso gratuito previa prenotazione al seguente link: https://spiritdemilan.it/macbeth/).

Alle 22, invece, “Spirit In Blues” con Umberto Porcaro Trio, che in 30 anni ha girato il mondo e ha suonato con i più grandi artisti blues internazionali. Opening act Diego Geraci (ore 21).

L’atmosfera vintage tipica dello SPIRIT DE MILAN è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina (tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza)!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online o chiamando il numero 3667215569.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia