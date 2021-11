Bollate – Luminarie 2021: La città si accende di speranza

Inizia l’Avvento e la città si accende di luci colorate. Come ogni anno l’arrivo delle festività porta con sè l’accensione delle luminarie tanto attese da molti bollatesi. Realizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la partecipata Gaia servizi, le luci sono accese dal 29 novembre 2021 per le vie della Città e in alcuni luoghi specifici.

Ecco dove:

Stella luminosa: una nel parco di via Verbania a Ospiate e una all’Expo Park, una Stella cometa alla Parrocchia San Martino, simbolo per tutte le Parrocchie, e una stella gigante davanti al teatro LaBolla.

Pupazzo di neve: Nella frazione dei Cassina Nuova.

Renna: in via Roma.

Cigno: via Sartirana.

Albero di Natale: in piazza Madonna in Campagna e in piazza Terracini a Cascina del Sole.

“Grazie alla consueta collaborazione con la nostra partecipata Gaia Servizi – ha detto il Sindaco Francesco Vassallo – anche quest’anno avremo la nostra città illuminata a festa durante tutto il periodo natalizio. Un piccolo ma importante segnale per dar speranza e fiducia in una ripresa che, dalla pandemia in poi, è sempre più faticosa. Malgrado questo non si deve perdere la voglia di sperare e di credere in un futuro sempre migliore, anche mantenendo vive le nostre tradizioni. Soprattutto quelle del Natale, così importanti per tutti noi”.

