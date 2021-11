Sick Luke: “X2”, primo album del producer multiplatino

Il 7 gennaio esce “X2” il primo attesissimo album di Sick Luke (etichetta Carosello Records, distribuzione Virgin/Universal).

L’album è composto da 17 tracce e ha come protagonisti oltre 30 artisti, scelti tra i nomi più importanti della scena musicale attuale, coinvolti in featuring inediti e inaspettati.

Il risultato è un disco che sintetizza perfettamente l’universo sonoro del producer partendo dalle influenze trap per arrivare a quelle indie/alternative fino al pop, superando qualsiasi confine e categorizzazione di genere.

Dopo anni passati dietro le quinte, Sick Luke apre le porte del suo mondo, raccontando con questo disco in prima persona la propria visione della musica che va oltre i confini di ogni genere: una “nuova wave”, come ama definirla lui stesso.

Da oggi è anche disponibile il digitale presave e il pre-order del progetto discografico del giovanissimo producer multiplatino che sarà disponibile in diversi formati: su CD, 2 LP colorati, 2 LP colorati autografati (in esclusiva per Amazon), bundle CD + felpa, bundle 2LP + felpa, bundle CD + manga (una storia originale ideata e disegnata in stile manga da Andrea Scanarini e Roberta Trocchia, di cui è protagonista Luke – in esclusiva per Amazon).

https://sickluke.lnk.to/SLX2

