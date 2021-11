Scile, intervista pubblicazione singolo “Il nostro tempo”

Ricominciamo oppure no?!

Eccola la domanda trabocchetto che prima o poi tocca a ogni coppia. È come un tombino sempre aperto che attende il primo passo falso nel percorso degli amanti. E chi ha piazzato la trappola, in questione: lui, lei? E quando uno dei due ci cadrà dentro, l’altro che farà? Scapperà, oppure, tenderà la mano… per ricominciare?

Sì, forse sono troppe domande tutte insieme! Ma senza pretendere di avere la formula magica in tasca, gli Scile con il nuovo singolo Il Nostro Tempo vogliono semmai scattare una fotografia di questo scenario d’amore bellico.

Il nuovo brano della band lucana esce oggi, venerdì 29 ottobre, per ORANGLE RECORDS grazie alla produzione di Antonio Marcucci (produttore artistico) e Francesco Stoia (production manager), rispettivamente chitarrista e bassista dei Tiromancino

Intervista

È da poco uscito il vostro nuovo singolo “Il Nostro Tempo”, quali sono le emozioni che state affrontando?

“Ogni volta che pubblichiamo un nuovo brano siamo curiosi di capire quanto la nostra musica e il nostro modo di comunicare possano influire sullo stato d’animo di chi ci ascolta, il nostro intendo è sempre quello di scrivere qualcosa in cui gli altri possano ritrovarsi”

Nel vostro brano parlate di tempo di guerra (o di amore), che rapporto avete con il tempo?

“Parliamo di ambo le cose, il senso della canzone è proprio questo o probabilmente di quello spazio temporale che esiste tra le due cose.

Ognuno di noi vive un tempo che possiamo chiamare anche vita, se vogliamo. Viviamo un tempo in cui le cose non vanno benissimo, ci riferiamo al clima, alla pandemia, alle lobby che controllano il denaro e purtroppo anche alle arti. Chissà, magari parallelamente esiste un tempo che viaggia qualche secondo indietro dove tutto è perfetto”

I vostri video sono sempre molto ben pensati e ben realizzati. Ci raccontate qualcosa in merito alle riprese di quest’ultimo, nel quale sembrate appena usciti da una scena di Lost?

“Gran merito va alla Bad Bros Productions con la regia di Gianluca Della Monica e del nostro produttore esecutivo Francesco Stoia. Ci piaceva rappresentare qualcosa di bellicoso ma che non facesse male. Una guerra che somiglia a un gioco. La guerra che tutti vorremmo in cambio di quelle vere”

State pensando a un disco, avete qualche anticipazione da dare?

“Sì, ci stiamo pensando. L’idea è di raggruppare i singoli pubblicati fino ad ora più qualche inedito, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni”

Con l’avvento dei social e della tecnologia fare musica negli ultimi anni è mutato terribilmente: possiamo parlare di evoluzione o di involuzione secondo voi?

“Per chi fa musica o quantomeno vuole esprimersi artisticamente può essere considerata evoluzione, basti pensare che non vi è quasi più bisogno di una sala prove, tantomeno di uno strumento o di altre persone per creare… per chi la musica non la fa, non l’ha mai fatta e forse mai la farà pensiamo che sia una rovina, non solo pensiamo sia involutivo sotto l’aspetto musicale ma anche sotto l’aspetto culturale e sociale. Basta guardare la classifica della musica italiana, aprire un qualsiasi social o guardare la tv e suoi “talent show” per capire cosa si sta trasmettendo ai posteri. La musica è sul palco, è un tutt’uno d’empatia con il pubblico”

Diteci due band del panorama italiano o internazionale con cui vi piacerebbe andare in tour al momento. Due band che, secondo voi, compongono una line-up perfetta per suonare con gli Scile.

“Abbiamo sempre avuto una certa stima dei Negramaro con i quali siamo quasi conterranei considerando che le nostre origini sono vicinissime, mentre come band internazionale facciamo contento Nicola il nostro batterista e diciamo i Muse!”

Cosa vi aspetta nei prossimi mesi?

“Ci aspettiamo che le vite di tutti siano più serene, che circoli un po’ di più la parola giustizia, che ci si possa abbracciare (il calore è un modo inimitabile di comunicare), ci aspettiamo di tornare sul palco e terminare i nostri concerti fottutamente sudati”

Scile

