A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di riqualifica e potenziamento della S.P.46, verrà effettuata la seguente chiusura:

− Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 di Venerdì 26 Novembre 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A52-S.P.35 (Km 12+940) in uscita per Milano-Bruzzano da carreggiata nord.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per la successiva immissione sulla S.P.35 MI-Meda (ex S.S.35 dei Giovi) allo svincolo di Paderno Dugnano.

