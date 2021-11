Rose Villain e Rosa Chemical, insieme per la prima volta, sono pronti a trasportarci in un trip rosa con “Gangsta Love” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il loro nuovo singolo disponibile al link https://smi.lnk.to/GANGSTA_LOVE

Dall’inedita collaborazione tra i due artisti è nato un brano – prodotto da Sixpm – dalle sonorità rap\pop esplosive, che mischia sesso, pistole e romanticismo.

“Con Rosa è stato love a prima vista – commenta Rose Villain – Quando ci siamo conosciuti avevamo entrambi i capelli azzurri, ci diamo la mano e mi fa ‘Franco’ e io ‘come mio papà!’ e io ‘Rosa’ e lui ‘come mia mamma!’. In più Chemical viene dai My Chemical Romance che è il primo gruppo che ho visto live da ragazzina e di cui entrambi siamo super fan. Quindi, insomma, le stelle ci stavano dicendo qualcosa. Siamo entrati in studio con Sixpm e ‘Gangsta Love’ è nata in pochissimo tempo. Ci siamo divertiti come pazzi e, secondo me, la nostra sintonia e soprattutto la nostra follia rosa si sentono chiaramente nella musica.”

Il singolo arriva dopo “ELVIS” (ascolto al link https://smi.lnk.to/Elvis; video al link: https://youtu.be/dx3YSuo-NE8), brano – che vede Rose Villain collaborare con Guè Pequeno – impreziosito dalla presenza della voce originale del re del rock’n’roll Elvis Presley in “Heartbreak Hotel”; “GOODBYE” (prod. SIXPM), pezzo urban pop dalle influenze 80’s e trap – disponibile al link https://SMI.lnk.to/goodbye e accompagnato da video visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=8H3CaiDWh7I

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice, regista, ballerina e producer ha all’attivo milioni di stream. Di certo Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale grazie alla sua visione cinematografica, che rende le sue canzoni simili a un thriller

