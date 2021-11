Domenica 7 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “All Together Now – La musica è cambiata”. Alla guida del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker.

Sul palco di “All Together Now” continua la sfida tra i 13 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad “All Together Now”. Ogni volta che un componente del Muro si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente.

Al termine dell’esibizione gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato dai quattro giurati.

I 13 concorrenti della quarta edizione di “All Together Now” rimasti in gara sono: Samir Abass (22 anni, di Como), Giovanni Arichetta (27 anni, di Reggio Calabria), Jalisse Bascià (25 anni, di San Cesario – LE), Carola Campagna (24 anni, di Carate Brianza – MI), Vincenzo Cantiello (21 anni, di Napoli), Priscilla Cattaneo (24 anni, originaria della Svizzera, vive a Milano), Michelangelo Falcone (21 anni, di La Spezia), Carlotta Loretucci (18 anni, di Pescara), Michelle Perera (36 anni, di Roma), Gaetano Schettini (41 anni, di Terlizzi), Matteo Stranieri (21 anni, di Lavagna, vive a Chiavari – GE -), Gloria Tumbarello (18 anni, di Mazara del Vallo – TP), Giacomo Voli (35 anni, di Correggio – RE).

“All Together Now” è scritto da Marco Salvati, Francesca Cenci, Simone Di Rosa, Alberto Silvio Di Risio, Maria Grazia Giacente, Gianluca Giorgi, Annalisa Montaldo, Antonio Vicaretti.

La direzione artistica e la regia sono affidate a Roberto Cenci.

Basato sul format All Together Now di proprietà di Remarkable Television, parte di Banijay Group. © 2016 Remarkable Television.

“All Together Now” è anche digital: su Mediaset Infinity (sito, app gratuita per tutti i sistemi operativi, smart tv abilitate) è possibile seguire le puntate in diretta streaming, recuperarle in un secondo momento o scorrere le playlist con i momenti più emozionanti. I profili social di Mediaset Infinity, inoltre, coinvolgono gli utenti con meme, gif, Stories dal backstage e divertenti Reels. L’hashtag ufficiale del programma è: #AllTogetherNow.

Radio 101 è l’emittente radiofonica partner del programma.

WINDTRE è lo sponsor di “All Together Now”.

