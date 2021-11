Barbablù 2.0 – Tournée Novembre

Barbablù 2.0 è uno spettacolo di teatro civile che affronta con lo stile della prosa contemporanea una tematica sociale di forte attualità come la violenza sulle donne e in modo particolare la violenza domestica; la violenza peggiore di tutte perché si consuma tra le pareti della propria casa e arriva dalle mani di chi dovrebbe amarti e accarezzarti e invece ti distrugge non solo fisicamente ma anche psicologicamente e moralmente. .

Barbablù 2.0 non solo la storia di un marito violento e delle conseguenze delle sue azioni, ma anche e soprattutto la storia di un viaggio nella testa di una donna. La ricerca di un’identità forte che si è persa, sfilacciata fra violenze e soprusi che sono diventati la norma. Come in un giallo, la protagonista si troverà a ricostruire la dinamica di un omicidio, il suo, arrivando alla consapevolezza finale e terribile di esserne stata complice.

Uno spettacolo che inizia con atmosfere molto comedy che lentamente scivolano nel thrilling, per chiudersi poi con un finale sorprendente.

Tutte le date della TOURNÉE NOVEMBRE 2021

• 12 NOVEMBRE ore 21.00 – Osnago – Sala Don Sironi

• 18 NOVEMBRE ore 21.00 – San Donato Milanese – Teatro Troisi

• 19 NOVEMBRE ore 20.30 – Gazzada Schianno – Teatro Oratorio S. Luigi di Schianno

• 20 NOVEMBRE ore 20.30 – Molteno – Palestra Elio Mauri

• 21 NOVEMBRE ore 17.00 – Lurago d’Erba – Palestra Scuola Primaria

• 22 NOVEMBRE ore 20.30 – Montecchio Maggiore – Cinema Teatro San Pietro

• 25 NOVEMBRE ore 11.00 + ore 20.30 – Sondrio – Teatro Sociale

• 26 NOVEMBRE ore 21 – Solbiate con Cagno – Atrio Scuola Primaria

• 27 NOVEMBRE ore 20.30 – Luino – Teatro Sociale

• 28 NOVEMBRE ore 17.00 – Cardano al Campo – Auditorium Pertini.

DRAMMATURGIA Magdalena Barile

REGIA Eleonora Moro

CON Laura Negretti Alessandro Quattro Antonio Grazioli

SCENOGRAFIE E DISEGNO LUCI Armando Vairo

DIRETTORE TECNICO Donato Rella

PRODUZIONE Teatro in Mostra

https://www.teatroinmostra.it

