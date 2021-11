Per commemorare il 5° anniversario dalla scomparsa di Leonard Cohen (avvenuta il 7 novembre del 2016), è uscito il video ufficiale di “Puppets”, brano estratto dall’album postumo “Thanks For The Dance”: https://youtu.be/ed17VfiFc4M.

Il video, girato in bianco e nero e diretto dal regista Daniel Askill, ha come protagonista l’artista e attore Bobbi Salvör Menuez, presente anche nel video di “Happens to the Heart”, ed esplora i potenti temi dei testi di Cohen sul male e sul controllo.

Il regista ha lavorato a stretto contatto con il produttore Adam Cohen (figlio di Leonard) in questa visione cinematografica di chiusura per l’ultimo dei 5 video creati per l’album. Daniel Askill è noto per aver diretto film, pubblicità, film di moda e video musicali (Sia, Paul PcCartney e Lady Gaga).

«È stato un grande dono avere l’opportunità di creare queste repliche visive alla musica di Leonard Cohen. Cohen ha un’incredibile capacità di creare un ponte tra il sublime e il prosaico, il metafisico e il politico. In “Puppets” lo fa affrontando temi oscuri con un’intuizione poetica – dichiara Daniel Askill – Questo video è nato da un meraviglioso dialogo con Adam Cohen. È in qualche modo un contrappunto più oscuro al primo film che abbiamo realizzato per “Happens to the Heart”. Girato a New York, questo film segue il viaggio simbolico di una singola figura attraverso l’oscurità, verso una trascendenza. Riproduce visivamente l’idea che Leonard evoca magnificamente in diversi modi – che l’oscurità e la luce della nostra esperienza sono profondamente intrecciate – e forse a un livello fondamentale sono in effetti la stessa cosa».

Nell’album postumo “Thanks For The Dance”, pubblicato nel 2019, Leonard Cohen ha collaborato con il produttore (e figlio) Adam Cohen ed amici e colleghi si sono riuniti per supportare e completare il lavoro che Leonard aveva iniziato, realizzando un album che riecheggia le atmosfere tipiche dell’artista, pur rimanendo attuale e risonante.

