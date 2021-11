Domenica 7 novembre, alle ore 20:30, Anteo Palazzo del Cinema ospita l’attrice Renate Reinsve e la Presidentessa e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello Piera Detassis, protagoniste di un incontro di presentazione del film La persona peggiore del mondo (The Worst Person in the World) di Joachim Trier.

L’incontro avviene nell’ambito di Elle Active!, la sesta edizione del grande progetto di sostegno al lavoro femminile promosso da ELLE che quest’anno si svolgerà il all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e sarà fruibile anche on line da tutta Italia. Una giornata ricca di incontri, masterclass, formazione, one to one dedicati all’empowerment femminile e alle professioni di domani (https://www.elle.com/it/elle-active/).

Il film sarà in programmazione nelle sale Anteo a partire dal 18 novembre.

Il film è stato una delle sorprese della 74ª edizione del Festival di Cannes per il modo in cui il regista norvegese reinventa con ironia e profondità la commedia romantica: in dodici capitoli assistiamo all’educazione sentimentale di Julie, donna libera, imprevedibile e contraddittoria, alle prese con i problemi della sua generazione e a lungo divisa tra due uomini.

“È già un classico”, ha sentenziato The Guardian, che dà al film cinque stelle e guida il coro di critiche entusiastiche della stampa internazionale, mentre Variety inserisce il film in pole position nella corsa all’Oscar per il Miglior film internazionale.

Domenica 7 novembre 2021

Anteo Palazzo del Cinema – Sala Astra

(Piazza XXV Aprile, 8)

ore 20:30 anteprima del film La persona peggiore del mondo (The Worst Person in the World) di Joachim Trier con introduzione a cura dell’attrice protagonista Renate Reinsve e della Presidentessa e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello Piera Detassis.

Biglietteria:

intero € 9,00 – Ridotto € 6,50 – Amici del Cinema € 6,00

https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/film/11972

