Dopo aver collaborato con artisti internazionali come Cavetown, Jay B, Powfu, Rxseboy, Sody e molti altri, contribuendo a portare il genere Lo-Fi nel mondo, e aver prodotto in italia per Psicologi il brano “Futuro”, certificato Disco d’Oro, il songwriter e producer romano

Fudasca pubblica venerdí 26 novembre “Lentiggini” con Alfa e Tredici Pietro

Il brano d’esordio del suo primo progetto interamente italiano

Il singolo è giá disponibile in presave

FUDASCA, talentuoso songwriter e producer conosciuto nel mondo, pubblica venerdì 26 novembre “Lentiggini” con Alfa e Tredici Pietro (Epic/Sony Music Italy), il singolo d’esordio del suo primo progetto interamente italiano.

“Lentiggini” è un brano dal sapore romantico e nostalgico, con un ritmo morbido che invita a lasciarsi coccolare dalle sensazioni che descrive. FUDASCA fa emergere anche qui il mood romantico che ha reso famosa l’Italia nel mondo e che è diventata ormai cifra stilistica dell’artista: quello della dolce vita e del boom economico, che tutti conoscono e amano grazie all’intramontabile e iconico immaginario regalato dai film di Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, Federico Fellini e Nino Manfredi. Le sonorità del brano, infatti, si sposano perfettamente con l’immaginario della donna e dell’uomo italiano fiduciosi nel futuro, che prendono la vita con leggerezza, pur tenendo presente le difficoltà dei nostri giorni. La musica diventa quindi un “antidoto” ai tempi che corrono, alla fretta, all’infelicità e all’ irrequietezza che sono elementi invadenti delle vite di oggi.

“Collaborare con Alfa e Tredici Pietro è stato molto stimolante e spontaneo, perché, pur venendo da tre mondi diversi, ho avuto la sensazione che ci fosse una matrice in comune. È stato facile, infatti, prendere tutti la stessa direzione – spiega FUDASCA – Il concept del progetto non è facile da capire se non hai un certo immaginario e una certa cultura nel bagagliaio e loro ce l’hanno. Quando Alfa mi ha mandato demo di strofa e ritornello ho capito che era il pezzo giusto per proporre questo sound, mentre Pietro, con la sua strofa, ha fatto poi da timone al brano dandogli la giusta dose di groove. Trovarci poi in studio tutti insieme ha sicuramente contribuito a creare la stessa visione del pezzo”

“Sono sempre stato un grande fan del lo-fi, ho scoperto Fudasca grazie a “Make you mine” – racconta Alfa – Ci siamo scritti per un po’ su Instagram, io avevo questo ritornello nel cassetto da due anni e gliel’ho fatto sentire. In una settimana avevamo la canzone finita con tanto di strofa di Pietro, che avevo conosciuto al live di Ariete qualche settimana prima. Sono contento di questa collaborazione con due amici, è uno dei pezzi più sinceri che abbia mai scritto”

“Il lo-fi rap non ha ancora lo spazio che merita, “Lentiggini” è il primo passo per portare questa roba in Italia” – afferma Tredici Pietro.

