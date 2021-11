Focus Live a Milano dall’11 al 14 novembre

Milano, domani a Focus Live Geppi Cucciari, Piergiorgio Odifreddi, Stefano Mancuso e Alberto Mantovani

A Milano dall’11 al 14 novembre

Pubblico in sala e diretta social dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Dopo l’inaugurazione di oggi, andrà avanti fino a domenica Focus Live il festival del sapere del mensile Focus, a Milano dall’11 al 14 novembre. In calendario oltre 100 appuntamenti aperti al pubblico, tra incontri, laboratori ed esperienze con ricercatori, scienziati, esploratori, sportivi, architetti, artisti e divulgatori, dal palco del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (ingresso via Olona 6bis), e in diretta sulle piattaforme web.

I principali appuntamenti di domani, 12 novembre:

Ore 12.00 – La natura che non ti aspetti

Con Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e appassionato divulgatore, e Gianumberto Accinelli, entomologo.

Un celebre botanico e un brillante entomologo raccontano le meraviglie della natura.

Ore 16.00 – Che cosa ho capito della Covid e dei tumori

Con Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, e Margherita Fronte.

A che punto siamo arrivati nella lotta ai tumori? Che cosa abbiamo imparato dalla pandemia del SARS COV-2? Le due più grandi sfide medico-scientifiche degli ultimi anni raccontate dal più autorevole scienziato italiano intervistato da Margherita Fronte.

Ore 18.00 – Falsi miti e notizie surreali: le f*ck news sulla salute corrono in rete

Con Geppi Cucciari e i ricercatori di Fondazione Airc.

Con la sua tagliente ironia, l’ambasciatrice Airc Geppi Cucciari mette in guardia dalle bufale pericolose per la salute. Sul palco, insieme a lei ci saranno anche Andrea De Censi e Riccardo Di Deo, i ricercatori Airc che ogni giorno sono impegnati nella ricerca oncologica.

Ore 20.00 – Il Nobel del moscerino

Con Piergiorgio Odifreddi, matematico, polemista e divulgatore.

Un incontro unico e imperdibile con Piergiorgio Odifreddi, il cui ultimo volume Sorella scimmia, fratello verme (Rizzoli) è un avvincente raccolta di storie di grandi scoperte scientifiche ispirate da animali. Un modo originale e divertente per comprendere verità naturali e importanti teorie. E per trarre profondi insegnamenti dalla Natura.

L’edizione 2021 del Festival del sapere è dedicata al tema delle sfide. In calendario, fino a domenica, tanti altri appuntamenti con scienziati, astronauti, sportivi, artisti ed esperti da tutto il mondo, tra cui Luca Parmitano, Vittorio Sgarbi, Oliviero Toscani, Stefano Boeri, Andrea Delogu, Francesco Facchinetti, Adrian Fartade e tanti altri

Su live.focus.it è possibile scoprire il palinsesto completo e prenotarsi per partecipare fisicamente ai singoli appuntamenti. Sul sito e sui canali social di Focus sarà poi possibile seguire l’intero festival con quattro giorni di dirette streaming e contenuti speciali

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia