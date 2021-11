Fedez: il preorder del suo nuovo album “Disumano”

Continuano le sorprese legate a “DISUMANO”, il nuovo album di FEDEZ fuori venerdì 26 novembre. Dopo le t-shirt con le grafiche realizzate da Francesco Vezzoli in esclusiva per Uniqlo e Fedez e le tre speciali trading card create da Panini in collaborazione con gli illustratori Francesca Ramirez, Simone Previti, Pietro Morgani, da oggi è possibile preordinare in esclusiva su Amazon la copia fisica del disco, in formato CD, con due versioni di gift diverse.

Fedez: gift prima versione

La prima è realizzata da Santoni, brand di lusso famoso in tutto il mondo per le sue creazioni in pelle, che ha prodotto in esclusiva per Fedez un portachiavi dal design elegante e colori accesi: verde brillante e celeste all’esterno e arancione vivo, l’iconico arancio Santoni, all’interno, a tema “DISUMANO”.

Fedez: gift secondaversione

Per la seconda, Pixel Sucks, la versione online di Pixel Brescia, ha realizzato in esclusiva per Fedez un paio di calzini, made in Italy, a tema “DISUMANO”. Su sfondo nero spiccano due mani: una azzurra con sfumature bianche e l’altra con tonalità sul marrone, le cui dita sembrano tendere una verso l’altra per toccarsi.

Parte del ricavato delle vendite dell’album verrà devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus (TOG), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse (https://togethertogo.org).

A distanza di due anni da “Paranoia Airlines”, Fedez torna con un nuovo album composto da 20 tracce, tra cui l’inedito “MORIRE MORIRE”, il cui videoclip è entrato subito al primo posto delle tendenze su YouTube.

Fedez: le collaborazioni

In “DISUMANO” ricca è la presenza di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

La tracklist di “DISUMANO”:

1. MORIRE MORIRE

STUPIDO STUPIDO BELLA STORIA SAPORE con Tedua BIMBI PER STRADA (CHILDREN) VITTORIA GUARDA COSA MI FAI FARE MEGLIO DEL CINEMA VECCHIO con Dargen D’Amico MILLE con Achille Lauro, Orietta Berti FUORI DAI GUAI con Cara NOTTE BRAVA LE MADRI DEGLI ALTRI con Tananai PROBLEMI CON TUTTI (GIUDA) UN GIORNO IN PRETURA LA CASSA SPINGE 2021 con Crookers, Myss Keta, Dargen D’Amico FEDE E SPERANZA con Speranza CHIAMAMI PER NOME con Francesca Michielin LEGGERI LEGGERI MI STO SUL CAZZO

