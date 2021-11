Can Yaman domenica 7 novembre a Cinecittà World

Meet&greet in Cinecittà Street con l’attore turco

Domenica 7 novembre Can Yaman incontrerà i visitatori di Cinecittà World per un pomeriggio all’insegna della solidarietà. L’obiettivo dell’attore turco, che sta organizzando una serie di appuntamenti in tutta Italia con l’associazione “Can Yaman for Children”, è quello di donare ai bambini del reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma alcuni macchinari necessari alle loro cure.

Durante la giornata Can si godrà il parco e le sue attrazioni, nel primo pomeriggio incontrerà il pubblico in un meet&greet sul palco della Cinecittà Street.

Un anticipo di festa di compleanno per l’attore, presentatore e modello amatissimo dalle fans di tutte le età, che proprio lunedì 8 novembre compirà 32 anni.

I visitatori di Cinecittà World, archiviata con grande successo la stagione di Halloween, troveranno il parco già addobbato con i colori del Natale.

https://www.cinecittaworld.it/it

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia