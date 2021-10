Torna la rubrica di Sky Sport per gli appassionati di calcio e musica “Goal Deejay”: da venerdì 22 ottobre, su Sky e in streaming su NOW. Al via la 13ma stagione del programma con la novità in conduzione di Melissa Satta

Da domani, venerdì 22 ottobre, torna su Sky e in streaming su NOW la rubrica di Sky Sport per gli appassionati di calcio e musica: “GOAL DEEJAY”.

Il programma, giunto alla 13esima edizione e in onda ogni venerdì delle settimane di coppe europee, avrà una conduttrice speciale, MELISSA SATTA, già volto di “Sky Calcio Club” la domenica sera insieme a Fabio Caressa.

Venerdì 22 ottobre, primo appuntamento stagionale con “Goal Deejay”, alle ore 19 su Sky Sport Football (e poi alle 22.30 su Sky Sport Uno e alle 23.30 ancora su Sky Sport Football). Replica sabato 23 ottobre alle 23, sempre sul canale 203.

In ogni puntata, “Goal Deejay” proporrà la classifica dei 30 gol più votati della settimana di calcio europeo e accanto a Melissa Satta si alterneranno in studio ospiti del mondo della musica e dello sport, a cominciare da Federico Russo, “special guest” nella puntata d’esordio. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di scegliere e votare i gol che determineranno poi la classifica.

Calcio e musica anche nella Top Social, con le curiosità social della settimana. Senza dimenticare le giocate più spettacolari e le parate più belle all’interno di Top Skills e Top Parate. E sugli account social di Sky Sport (Instagram, Twitter e TikTok) non mancheranno contenuti esclusivi e contributi live sul programma.

