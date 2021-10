“Serenata per chi è nervoso” è il nuovo disco di inediti di Luca Carocci, in uscita il prossimo venerdì 15 ottobre per l’etichetta FioriRari.

Anticipato a giugno dal singolo e video “Ogni volta che dormo da sveglio”, “Serenata per chi è nervoso” è il terzo album firmato da Luca Carocci, interamente prodotto artisticamente dallo stesso, in cui figura anche la presenza di voci come Ilaria Graziano, Alessandro Pieravanti e la partecipazione di musicisti come Roberto Angelini, José Ramon Caraballo Armas, Andrea Ruggiero.

Il nuovo disco arriva dopo l’ottimo riscontro del precedente lavoro “Missili e Somari” (2016) che ha visto la produzione esecutiva di Pietro Sermonti e artistica di Filippo Gatti, oltre alla presenza di ospiti d’eccezione tra cui Roberto Angelini, Margherita Vicario, Fabio Rondanini, Francesco Forni, Bianco.

“Serenata per chi è nervoso”, i brani

01_TU MI RICORDI L’ESTATE

“…ma attento a non spostare troppo il peso, rischi di restare appeso ad ogni tipo di divieto…”

02_ASPETTERÒ FEBBRAIO

“…mi tolgo dalla maschera che porto tutto l’anno, questa nuvola di fumo…”

03_L’INSUCCESSO MI HA DATO ALLA TESTA

L’insuccesso mi ha dato alla testa è un inno alla libertà…

04_LA PARTE DI ME

“…fuggire per sembrare…restare per sentirsi liberi…”

05_IL SEGNO DEL COSTUME

“…che il gesto di un abbraccio, è il volo di un ginnasta…e che l’amore non mi basta…”

06_OGNI VOLTA CHE DORMO DA SVEGLIO

“Ogni volta che scendo all’inferno, mi ritrovo a guardarmi allo specchio.”

07_ROMA/MILANO

“…tu mi aspetti nei luoghi comuni sempre troppo affollati…”

08_SERENATA PER CHI È NERVOSO

La canzone che dà il titolo all’album. La dedica è a chi semina senza raccogliere, a chi sente il vento sulla faccia, a chi ha smesso di crederci perché lo sapeva già. A te amico mio, che non smetterai mai di esserci.

