“Things Are Great” , il nuovo album dei i Band of Horses

Oggi, i Band of Horses annunciano il tour europeo e il tour UK per presentare il loro sesto album in studio – il loro primo disco dopo una pausa di più di cinque anni – Things Are Great, in uscita il 21 gennaio 2022, via BMG.

Il tour farà tappa anche in Italia, il 21 marzo presso l’Estragon di Bologna e il 22 marzo presso il Fabrique di Milano.

La band ha pubblicato lo scorso 12 ottobre il primo inedito Crutch che, dopo la premiere su BBC 6Music, ha ricevuto grandi consensi sia dal pubblico che dai media.

I Band of Horses hanno lasciato il segno nel circuito dei festival quest’estate, suonando a Lollapalooza, Firefly e Austin City Limits lo scorso fine settimana.

Si sono inoltre esibiti questa settimana in 3 spettacoli intimi al Brooklyn Made, prima di continuare il loro tour autunnale in Nord America.

La band ora è pronta per intraprendere un lungo tour in Europa e in UK per suonare dal vivo Things Are Great.

Biglietti disponibili dal 29 ottobre – www.bandofhorses.com

EUROPE/UK TOUR:

22/2 – Oslo, Norway – Rockefeller

23/2 – Oslo, Norway – Rockefeller

25/2 – Stockholm, Sweden – Filadelfia Church

26/2 – Copenhagen, Denmark – K.B. Hallen

28/2 – Amsterdam, Netherlands – Paradiso

1/3 – Nijmegen, Netherlands – Doornroosje

2/3 – Groningen, Netherlands – De Oosterpoort

4/3 – Antwerp, Belgium – De Roma

5/3 – Paris, France – Trianon

7/3 – Manchester, UK – Albert Hall

8/3 – Glasgow, UK – Barrowland

10/3 – London, UK – Roundhouse

12/3 – Cologne, Germany – Live Music Hall

13/3 – Hamburg, Germany – Fabrik

15/3 – Warsaw, Poland – Progresja

16/3 – Berlin, Germany – Huxleys

18/3 – Vienna, Austria – Arena

20/3 – Munich, Germany – Neue Theaterfabrik

21/3 – Bologna, Italy – Estragon

22/3 – Milan, Italy – Fabrique

24/3 – Barcelona, Spain – Razzmatazz

25/3 – Madrid, Spain – Riviera

26/3 – Lisbon, Portugal – Coliseu dos Recreios

