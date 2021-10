Nuvolari, “Lentamente” è il disco d’esordio fuori ora

Fuori ora “Lentamente” il disco d’esordio di Nuvolari https://bombadischi.lnk.to/lentamente

Nove tracce per partire dall’Emilia verso lo spazio

A novembre i primi appuntamenti live:

4 novembre – Bologna @Cortile Cafè_ Slurp

6 novembre – Milano @Arci Bellezza

19 novembre – Roma @Monk

10 dicembre – Torino @Off Topic

Esce oggi venerdì 22 ottobre per Bomba Dischi “Lentamente”, album di debutto di Nuvolari. Anticipato dai brani Persiani, Fuori Corso ed Emilia (prodotti da BRAIL, Iacopo Sinigaglia), “Lentamente” è composto da nove tracce che raccolgono l’eredità del cantautorato italiano raccontando il personale mondo di Matteo, vero nome di Nuvolari, tra squisite aperture pop e echi indie. L’intero progetto grafico è opera del disegnatore Antonio Pronostico che, oltre a curare la copertina del disco, ha prodotto una serie di tavole illustrate che accompagnano i brani dell’album.

“Lentamente” è l’opera prima di Nuvolari, che entra in punta di piedi con un album che vuole essere un elogio alla lentezza, ai ritmi quieti di chi non ha paura di prendersi i propri tempi in un mondo che sembra andare sempre più veloce. “Lentamente” è una sequenza di brani pacati, di downtempo ammortizzate da toni malinconici. È qui che prendono forma le riflessioni in musica di Matteo: l’età adulta, i viaggi in Europa e la scoperta di nuovi scenari, il tutto filtrato dallo sguardo di un ragazzo cresciuto nella provincia emiliana che scopre i ritmi frenetici della vita di città.

A partire da novembre Nuvolari presenterà per la prima volta i brani di “Lentamente” in quattro appuntamenti live: il 4 novembre sarà a Bologna @Cortile Cafè_Slurp, il 6 novembre all’Arci Bellezza a Milano, il 19 novembre al Monk di Roma e infine all’Off Topic di Torino il 10 dicembre.

