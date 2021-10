Cantautore di origine cubana naturalizzato italiano, Naicok pubblica il suo terzo singolo “No Duermo” con Virgin Records (Universal Music Italia).

Il brano è stato prodotto dal superproduttore multiplatino Chus Santana, con cui Naicok ha composto la canzone.

“No Duermo” è un brano in cui le sonorità caraibiche proprie della bachata si mescolano a ritmi reggaeton. Naicok scrive, canta e compone, senza mai dimenticare una vena sexy e divertita, unendo mondi lontani fra loro e facendo ballare tutti, da Cuba all’Italia.

L’artista ha così spiegato il significato del testo: “No Duermo: quante volte vi è capitato di perdere la testa per amore e di passare le notti insonni, cercando di capire cosa poter fare per riuscire ad essere ricambiati dalla persona amata? In questo brano ho voluto raccontare il piacere di innamorarmi di una persona e poi, con desiderio crescente, come cercare di conquistarla giorno dopo giorno. No Duermo è dedicata a tutti quelli che come me hanno passato le notti in bianco per amore”.

Sulla collaborazione con Chus Santana, ha poi aggiunto: “Lavorare con lui è stato un enorme piacere, ha avuto la capacità di cogliere fin da subito quelle che erano le sensazioni che volevo trasmettere in questa canzone”.

Il brano segue la pubblicazione dei singoli “Exotica” e “Bellecita” con il rapper multiplatino Boro Boro.

Classe 1992, Naicok Nay Fuentes Perez nasce all’Havana (Cuba). La sua è una infanzia complicata: all’età di sette anni perde il padre, mentre la madre lavora in giro per il mondo come ballerina, e viene cresciuto dai nonni. E sarà proprio il nonno a spingerlo verso la passione per la musica. Trasferitosi in Italia, a Verona, Naicok inizia a comporre, scrivere e cantare i suoi primi brani.

I suoi testi sono accompagnati da sonorità e ritmi che mescolano genere reggaeton, hip-hop e R&B. Ha inoltre aperto i concerti di stelle mondiali del mondo latin quali Ozuna, Bad Bunny e Karol G.

