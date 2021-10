Un romanzo, un podcast, uno spettacolo dal vivo. Tre esperienze diverse e complementari, tre momenti unici per conoscere il nostro lato oscuro.

Chora Media continua la sua sperimentazione attraverso i generi e gli strumenti culturali e, insieme con Nicola Lagioia, presenta un prodotto nuovo, un altro tassello nelle infinite possibilità di raccontare una storia come quella de La Città dei Vivi– già (ed. Einaudi) e podcast di incredibile successo – che ha lacerato una generazione, fotografando, come non accadeva da anni, il cuore di un’intera città.

Due serate speciali, due live imperdibili a Milano e a Roma, primo passo per un progetto più ampio di impianto teatrale.

Giovedì 4 novembre e lunedì 8 novembre, rispettivamente al base di Milano e al Teatro India di Roma, Nicola Lagioia darà nuova forma alla storia de La Città dei Vivi e, attraverso una scrittura ancora una volta originale come fu già per il podcast, proporrà un nuovo modo di calarsi in questa vicenda che da intimo si fa finalmente condivisione visiva e sonora, grazie anche alla musica dal vivo di Luca Micheli.

Questa storia è esplosa nelle mani di Nicola Lagioia quando, nel 2016, Luca Varani è stato torturato e ucciso con crudeltà insensata da due ragazzi che di lui sapevano poco o nulla.

Esplosa perché Lagioia ha immediatamente intuito che la morte di un innocente era l’epicentro di un movimento tellurico che riguardava lo stato d’animo di un’intera città.

Roma, data per morta troppe volte e troppe volte sottovalutata, Roma che non resiste al suo passato né al suo presente, ma in realtà sopravvive perché in lei tutto è già accaduto. Lagioia indaga, s’interroga, ricostruisce, si ossessiona e scrive il suo libro più potente che deflagra con l’uscita, nel 2020 e rimane in classifica per mesi.

Nel 2021 esce il podcast prodotto da Chora Media. Da subito tra i più ascoltati, viene segnalato come uno dei migliori di sempre. L’epicentro rimane lo stesso ma cambia la forma. Nel podcast si torna – tecnicamente – sul luogo del delitto ma cambia tutto.

Il podcast racconta la stessa storia ma la apre a nuovi cerchi concentrici di voci, interviste, audio originali da brivido, musica sincopata. Si cade di nuovo nella storia, si hanno più dettagli, si rinnova l’esperienza del pubblico.

