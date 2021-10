La guida alle migliori cantine italiane secondo Slow Food

La Lombardia per Slow Wine 2022: tutti i numeri della regione nella dodicesima edizione della guida ai vini di Slow Food Editore

In libreria e online su Slowfoodeditore.it a partire da oggi 13 ottobre

98 cantine recensite, 10 Chiocciole, 43 Top Wine e 24 video realizzati in vigna e cantina dai collaboratori e accessibili direttamente dalla guida tramite QRCode. Sono questi alcuni dei tratti salienti che l’edizione 2022 di Slow Wine delinea rispetto alla Lombardia.

La Lombardia per Slow Wine 2022, filari e cantine

Innanzitutto, la visita dei collaboratori alle cantine. Unica nel panorama delle guide al vino, infatti, Slow Wine non si limita a degustazioni ma, grazie alla capillarità degli oltre 200 collaboratori presenti in tutta l’Italia, visita i filari e le cantine delle aziende recensite. A questo si aggiunga il ritorno del riconoscimento più identificativo della guida: le Chiocciole, ovvero il simbolo assegnato a una cantina per il modo in cui interpreta i valori organolettici, territoriali e ambientali in sintonia con la filosofia di Slow Food.

Inoltre, il ritorno in vigna e cantina ha permesso ai collaboratori di realizzare 485 video brevi (della lunghezza di 5/10 minuti), veri e propri prodotti digitali scaricabili grazie ai QR Code pubblicati sulla guida stessa che permettono al lettore di visitare virtualmente le aziende.

La Lombardia per Slow Wine 2022, il vino lombardo

La Lombardia conferma la sua dinamicità sul piano vitivinicolo, complice l’eterogeneità di territori, climi, vitigni, stili di vinificazione e connessioni recenti o datate con la storia. Ed è proprio dietro a questa variabilità e impossibilità di delineare un’unica identità regionale che risiedono la bellezza e l’originalità del vino lombardo.

Oltre a un’accurata analisi dei territori più noti, la nostra sensibilità verso i territori più piccoli e meno battuti mette al primo posto le Terre Lariane. Il ruolo dell’azienda leader che fa da traino all’intero comprensorio sta portando alla luce nuove realtà a cui guardiamo con interesse. Note positive giungono dal Montenetto, minuscolo altopiano a sud di Brescia, che ogni anno presenta vini rossi sempre più convincenti, e che ha attirato l’interesse anche di importanti aziende di altre zone.

Scopri su Slowfood.it/slowine tutti i dettagli di tipologie, annate e zone di produzione e tutti i riconoscimenti che Slow Wine ha assegnato alle aziende lombarde.

Per maggiori informazioni: www.slowfoodeditore.it

