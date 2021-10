Oggi, il cantante, cantautore, polistrumentista e produttore britannico vincitore di un GRAMMY® Award James Blake pubblica il suo nuovo attesissimo album

“Un’eccellente vetrina dei doni di Mr. Blake, che secondo le prove qui rimangono intatti una dozzina di anni nella sua tortuosa carriera”. – The Wall Street Journal

“Il suo lavoro più bello fino ad oggi” – DIY Magazine

“Pochi artisti possono rendere così bello il suono del cuore spezzato, pur riflettendo su tutta la sua stranezza e complessità”. – The Independent

Per ascoltare e acquistare “Friends That Break Your Heart”: https://isl.lnk.to/FTBYH

L’album, composto da 12 tracce, è il primo progetto discografico completo dell’artista in tre anni.

“Friends That Break Your Heart”, le affermazioni dell’artista

L’artista stesso, a proposito di “Friends That Break Your Heart”, afferma: “Questo album è il mio preferito finora. So che è quello che la gente si aspetta che dica perché l’ho fatto io, e tutti gli artisti pensano che il loro nuovo album sia il loro miglior album… Ma in realtà lo è davvero, quindi…”.

“Friends That Break Your Heart”, segue il recente EP “Covers”, una raccolta delle cover preferite di Blake, inclusa la sua acclamata versione di “Godspeed” di Frank Ocean, che ha ottenuto oltre 5 milioni di visualizzazioni su TikTok.

James ha lavorato a stretto contatto con l’artista Miles Johnston per progettare una copertina che riflettesse il mood stesso dell’album. Il risultato è un incapsulamento visivo delle emozioni che l’artista vuole suscitare attraverso l’opera completa.

