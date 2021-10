Il Teatro Regio si fa in dodici:Julian Rachlin dirige l’Orchestra del Regio per l’inaugurazione al Conservatorio “G. Verdi”. Sabato 16 Ottobre 2021 ore 20.30

L’inaugurazione del Regio Metropolitano è sabato 16 ottobre alle ore 20.30 al Conservatorio “Giuseppe Verdi” con l’Orchestra del Teatro Regio diretta da Julian Rachlin, direttore e violino, in un programma dedicato interamente a Wolfgang Amadeus Mozart: il Concerto n. 3 in sol maggiore per violino e orchestra e la Sinfonia n. 40 in sol minore.

Regio Metropolitano si realizza con il fondamentale sostegno di Intesa Sanpaolo, Socio Fondatore del Teatro Regio e con il patrocinio della Città di Torino.

I prossimi appuntamenti di ottobre con Regio Metropolitano.

Sabato 23 all’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto con l’Orchestra e il Coro del Regio, diretti da Hartmut Haenchen in un concerto che prevede Das Schicksalslied (Canto del destino) e Begräbnisgesang (Canto funebre) di Johannes Brahms e la Sinfonia n. 3 in re minore Wagner-Symphonie di Anton Bruckner.

Venerdì 29 ottobre all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” La vita nuova, cantica di Ermanno Wolf-Ferrari su parole di Dante Alighieri; l’Orchestra, il Coro e il Coro di voci bianche del Regio sono diretti da Donato Renzetti, i cori sono istruiti rispettivamente da Andrea Secchi e Claudio Fenoglio. L’attore Alessandro Preziosi, volto notissimo del cinema e raffinato interprete teatrale, che è già stato protagonista di numerosi spettacoli dedicati ad avvicinare il grande pubblico alla figura di Dante è la voce recitante; solisti, il baritono Vittorio Prato e il soprano Angela Nisi. Lo spettacolo viene presentato in occasione dell’Anno di Dante. La produzione sarà disponibile anche sulla piattaforma It’s Art a partire dal 12 novembre.

Ricordiamo che Regio Metropolitano propone anche un ricco programma di mostre. Due quelle già aperte.

Regio Metropolitano, biglietteria

I biglietti e le card per i concerti e gli spettacoli sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Regio con orario: da lunedì a sabato 13-18.30 e domenica 10-14 – Tel. 011.8815.241/242. Inoltre, è possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita Vivaticket e online su www.teatroregio.torino.it e su www.vivaticket.it, oltre a un’ora prima degli spettacoli presso le sedi relative.

PREZZI BIGLIETTI

Concerti Rachlin e Haenchen: Platea € 20 – Galleria € 15 – Under 30 € 8

La vita nuova: Platea € 30 – Galleria € 20 – Under 30 € 10

PREZZI CARD

Card 4 spettacoli: € 60 – 4 spettacoli a scelta (con eccezione di Aida), in qualsiasi settore.

Card Giovani a 4 spettacoli € 20 – Riservata agli under 30; 4 spettacoli a scelta (con eccezione di Aida), in qualsiasi settore.

Le stesse card possono anche essere utilizzate da più persone per lo stesso spettacolo.

Per l’acquisto dei biglietti e delle card è possibile utilizzare i voucher ottenuti a titolo di rimborso per gli spettacoli e i concerti del Teatro Regio annullati causa Covid-19; è inoltre possibile utilizzare i Biglietti Open – Una Serata al Regio.

SERVIZIO INFORMAZIONI

da lunedì a venerdì ore 9-17.30 presso l’Ingresso Uffici del Teatro Regio

Tel. 011.8815.557 – info@teatroregio.torino.it

Per altre notizie relative al tema Teatri Dietro la Notizia