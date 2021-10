Fujifilm Instax Link WIDE: le stampe di immagini da smartphone (e fotocamere) si fanno WIDE

FUJIFILM Corporation (President and CEO, Representative Director Teiichi Goto) annuncia la tanto attesa stampante per smartphone instax Link Wide™, l’ultima nata della line-up di dispositivi di stampa istantanea instax, accanto alla popolare instax mini Link, lanciata nel 2019. Link WIDE segna una novità assoluta per la categoria di stampanti per smartphone e fotocamere del marchio, in quanto è la prima che stampa immagini su pellicola istantanea instax WIDE

Fujifilm Link WIDE, il design

Link WIDE, dal design elegante pensato per la portabilità e la velocità, è leggera e constente di trasferire un’immagine e avviare la stampa in circa 12 secondi. Inoltre, supporta la stampa continua ed è in grado di generare circa 100 stampe istantanee instax per singola carica della batteria, consentendo una versatilità di utilizzo mai vista prima.

Lo chassis di Link WIDE, estremamente elegante e piacevole al tatto si presenta in due colorazioni: Ash White e Mocha grey. Grazie al supporto di cui è dotata può anche essere esibita in casa come oggetto di design. Oppure, grazie alla sua leggerezza e la pratica cinghia da polso è possibile portarla con sé, per stampare gli istanti in formato WIDE, ovunque ci si trovi.

Fujifilm Link WIDE, l’app

FUJIFILM instax Link WIDE crea stampe istantanee ampie e di alta qualità dalla galleria fotografica di uno smartphone tramite l’app gratuita instax Link WIDE (necessaria per la sua funzionalità)*1, collegandosi alla stampante tramite Bluetooth*2. L’app offre agli utenti una varietà di funzioni e opzioni divertenti e creative e il Bluetooth permette un trasferimento rapido e senza interruzioni dal telefono alla stampante Link WIDE. Oltre alla compatibilità con lo smartphone, Link WIDE è anche compatibile con la fotocamera digitale mirrorless FUJIFILM X-S10, grazie alla quale gli utenti possono inviare le proprie immagini direttamente dalla fotocamera alla stampante Link WIDE.

*1: un’app gratuita compatibile con telefoni Android e iPhone. Può essere scaricato da Google Play nel caso di telefoni Android e App Store per iPhone. Android e Google Play sono marchi o marchi registrati di Google Inc. iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc.

*2: Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati su licenza.

Fujifilm Link WIDE, prezzo e disponibilità

La stampante per smartphone instax Link WIDE è disponibile in due colori, Ash White e Mocha Grey, e sarà in vendita da fine ottobre 2021 al prezzo suggerito al pubblico di € 149,99 iva inclusa.

La pellicola istantanea instax WIDE Black sarà disponibile per l’acquisto alla fine di ottobre 2021 al prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di € 12,99.

Per ulteriori informazioni su Link WIDE, visitare instax.eu/it/

