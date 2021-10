Esce il 26 ottobre No Trouble il nuovo singolo di Ellynora

One girl band 2.0, Urban e Cosmopolita, divisa tra l’Italia e l’America

Link ascolto: https://bfan.link/no-trouble

Cantante, autrice, producer, arrangiatrice, compositrice e regista dei suoi videoclip: Ellynora, one girl band 2.0 dallo stile e dall’anima urban e cosmopolita, torna su tutte le piattaforme con il nuovo singolo No Trouble, fuori da martedì 26 ottobre, che sancisce la sua vittoria nella catego-ria urban al contest LAZIOSound di Regione Lazio.

Di origine partenopea e partita dalla Campania per approdare oltreoceano, Ellynora riesce a coniugare e far incontrare anima e musicalità del Sud Italia con i suoni contemporanei del mondo, con uno sguardo particolare alla scena statunitense, creando uno stile unico e inconfondibile.

Uno stile che nella sua fattura vede la giovane artista impegnata in ogni passaggio dell’intera produzione artistica, fino alla realizzazione dei videoclip, curando in prima persona arrangiamenti, testi, composizione e – ovviamente – voce; eleggendo così a tutti gli effetti Ellynora come one girl band 2.0 che racconta, nei temi e nell’approccio sonoro cittadino del mondo, la Generazione Z.

Lo confermano il linguaggio diretto e la ritmica latin di No Trouble, che rendono il singolo estre-mamente coinvolgente fin dal primo ascolto, risultato di un mix di suoni: dalle sue origini partenopee a quelli acquisiti, vivendo per anni oltre oceano, negli Stati Uniti.

“No Trouble è voglia di divertirsi e di reagire alla forzata mancanza di spensieratezza a cui siamo sottoposti” spiega Ellynora “È la storia di un party a casa finito con l’irruzione delle forze dell’ordine che però non trovano nulla al di fuori di ragazzi che amano ballare e cantare”.

