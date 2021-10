Teatro Storchi Largo Garibaldi, 15 – Modena

Dal 28 al 31 ottobre

giovedì e venerdì ore 20.30

sabato 19.00

domenica 16.00

Amore

uno spettacolo di Pippo Delbono

con Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante,

Aline Frazão, Mario Intruglio, Pedro Joia, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Miguel Ramos,

Pepe Robledo, Grazia Spinella

Delbono riparte dalla parola amore e, nominandola, invocandola in modo laico, cerca di liberarla dalla confusione che ha regnato su questa odissea globale negli ultimi due anni. «Dopo tutto quello che è successo – commenta Delbono – ripartiamo proprio da qui, da questa incessante ricerca, continuiamo con più Amore; altrimenti si torna a dove eravamo prima e un’esperienza terribile come questa non sarà servita a nulla. Torniamo invece lì dove eravamo, ma con una nuova consapevolezza; torniamo a un periodo in cui quella parola aveva un proprio senso, un momento – e a partire da un luogo – in cui ci si amava e si parlava di amore con la nostalgia del fado, allontanando l’ingombrante presenza della morte».

Tournée:

17 e 18 novembre 2021, Teatro Asioli – Correggio

20 novembre 2021, Teatro della Regina – Cattolica

24 novembre 2021, Teatro Comunale – Casalmaggiore

dal 30 novembre al 2 dicembre 2021, Les 2 Scènes – Scène Nationale – Besançon (Francia)

15 e 16 dicembre 2021, KVS-BOL, Bruxelles (Belgio)

15 e 16 gennaio 2022, Teatro Comunale – Teatro Stabile di Bolzano – Bolzano

28 e 29 gennaio 2022, Opéra – Dijon (Francia)

dal 17 al 20 febbraio 2022, Teatro Metastasio – Prato

23 e 24 febbraio 2022, Le Manege – Maubeuge (Francia)

dal 29 marzo al 3 aprile 2022, Teatro Verga – Catania

dal 7 al 12 giugno 2022, Piccolo Teatro di Milano – Teatro Strehler – Milano

giugno 2022, Sibiu International Theatre Festival 2022 – Sibiu (Romania)

dal 8 al 12 novembre 2022, Teatro Sao Luiz – Lisbona (Portogallo)

gennaio 2023, Teatro Coliseo – Buenos Aires (Argentina)

stagione 2022/2023, Théâtre de Liège – Liège (Belgio)

Nelle stesse date di Amore, nel Ridotto del Teatro Storchi:

VIE Tracce

28 – 29 ottobre ore 18.30 – 20.00

30 ottobre ore 17.00 -18.30

31 ottobre ore 14.30 – 15.30 e 18.00 – 19.00

ARTEMIS: Ouverture

composizione e regia Pauchi Sasaki

produzione di Pauchi Sasaki

in coproduzione con ERT / Teatro Nazionale

prima assoluta

durata proiezione 10’

ingresso libero

Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi:

Prezzi dei biglietti € 25 / 10

Biglietteria Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: da martedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00; martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00

Ingresso consentito ai possessori di green pass come definito nel DPCM n.105 del 23/07/2021, art.3 comma 4. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass.

Da quest’anno sarà possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.

www.emiliaromagnateatro.com

