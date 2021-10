Il viaggio onirico di una donna alla ricerca della poesia. Una storia raccontata attraverso immagini, suoni e giochi di luci che si mescolano con il linguaggio del corpo e della parola.

Giovedì 21 ottobre alle ore 18.30 al MUDEC Museo delle Culture di Milano – spazio polivalente per la valorizzazione interdisciplinare delle culture del mondo – va in scena “Dalla Poesia al Teatro: peripezie di una donna senza valigia” performance teatrale seguita da un dibattito, il tutto a cura della Compagnia artistica Interrogante Spettacolo e dell’Associazione CubEArt in collaborazione con la Casa della Poesia di Milano, l’Instituto Cervantes, l’Instituto Cubano del Libro e il progetto Poetry is my passion.

Nuova tappa di una narrazione interculturale iniziata tra marzo e maggio scorsi con il più ampio progetto artistico all’insegna della interculturalità, “Poetas en paralelo. Poesía y comunidad”, lo spettacolo “Dalla poesia al teatro: peripezie di una donna senza valigia” è una delicata e intensa riflessione sul senso magico della vita attraverso l’intreccio fra composizione poetica e drammaturgica, una performance poetica dove la narrazione è intesa come strumento di lettura della realtà e di interazione con il territorio, nelle sue diverse declinazioni linguistiche e culturali.

Tuttavia, non si tratta solo di un percorso poetico, ma anche di una sottile indagine antropologica ed esistenziale. Attraverso diversi stadi e performance di varia natura, gli artisti si confrontano con le problematiche dell’individuo nella modernità, in particolare l’affermazione dell’identità di genere.

In ultimo, dopo la performance teatrale, si aprirà un dibattito durante il quale i relatori, esponenti di diverse discipline, metteranno in evidenza l’importanza della interculturalità per il nostro “mappamondo”, cercando di rispondere ad alcune fondamentali domande: come possono le varie forme di espressione, quali i suddetti poesia, teatro, o video, essere un veicolo di dialogo tra molteplici culture nella universale ricerca di un senso profondo della vita e della realtà?

Quale ruolo svolgono il museo e i mezzi di comunicazione di massa nel favorire tale dialogo? Infine, come dare voce e spazio alle diverse comunità e radici culturali e presenti sul territorio rispettando tutte le possibili sfaccettature?

