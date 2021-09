“Space Cowboys” il nuovo album di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso annuncia il nuovo album “Space Cowboys” in uscita a Gennaio 2022

Da oggi disponibile in pre-order https://island.lnk.to/spacecowboy

Il primo singolo fuori il 15 settembre

Da oggi è disponibile in pre-order “Space Cowboy”, il nuovo album di Tommaso Paradiso, previsto per l’inizio del 2022, al quale seguirà il TOUR nei più importanti palazzetti italiani, riprogrammato per la primavera 2022.

“Space Cowboys”, l’album

Grazie alla scrittura e ai tratti delicati della penna di Tommaso Paradiso, autore fra i più stimati della scena musicale italiana, “Space Cowboy”, prodotto da Federico Nardelli, è un disco che sta in equilibrio fra la parte più profonda e poetica del cantautore e l’irriverenza trascinante di brani più scanzonati. Un dualismo anche musicale in cui nuove sonorità si uniscono a quelle romantiche e nostalgiche che hanno da sempre caratterizzato il suo stile.

“Space Cowboys”, il racconto di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso racconta: «Ringrazio quell’omino che un giorno non precisato di tantissimi anni fa si dimenticò di raggiungermi nella sala prove di via Carlo Mirabello. Mi preparai mesi per quel provino, ma lui, quel produttore, non venne. Semplicemente si dimenticò, o forse nella sua testa quell’appuntamento non era mai esistito. Quella mattina piansi, ero deluso, ma cominciai a sognare.

E da lì in poi più le delusioni mi attaccavano più i miei sogni si irrobustivano, mi proteggevano, mi portavano lontano. Quei sogni sono diventati canzoni e le canzoni sono diventate la mia unica salvezza, un grido, un gesto di follia, uno squarcio, la compagnia del presente, il legame con il passato, tutte le immagini di proiezioni future, lettere imbustate e spedite con il cuore sopra.

Non so se le canzoni siano genitori o figli, non l’ho ancora capito, fatto sta che oggi mi hanno accompagnato qui, in un’altra stazione, in un altro punto dello spazio e del tempo, in un’altra storia tutta da vivere e da raccontare.

Sono sul precipizio dell’emozione o come urlerebbe il poeta: “Sto gonfio d’amore”.»

“Space Cowboys”, le date del tour 2022

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 || Bari @Palaflorio

Martedì 3 maggio 2022 || Catania @ PalaCatania

Sabato 7 maggio 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

