Uscito il 10 settembre ” Scrivi una canzone per mia madre”, il nuovo singolo di Enzo Gragnaniello (etichetta: Arealive srl / Vincenzo Gragnaniello – distribuzione: Believe Digital)

E’ uscito venerdì 10 settembre, “Scrivi una canzone per mia Madre” il nuovo singolo che anticipa il nuovo disco di ENZO GRAGNANIELLO “Rint’ ‘o posto sbagliato”, in uscita il prossimo 1 ottobre.

Link all’ascolto del brano: https://backl.ink/148001916

“Scrivi una canzone per mia madre”, il brano

Si tratta dell’unico brano totalmente in italiano scritto dal pluripremiato cantautore napoletano, che nel corso della sua carriera ha vinto 4 Targhe Tenco come miglior disco in dialetto e collaborato con i più grandi nomi della musica italiana, da Ornella Vanoni a Mia Martini, da Roberto Murolo a Andrea Bocelli.

Una preghiera laica per una madre, che racchiude tutte le madri del mondo, una consapevolezza dell’amore universale e inarrivabile. “Ti prego scrivi una canzone per mia madre / per i suoi giorni sola a lavorare / per quante volte che mi ha perdonato / per i suoi giorni vuoti e quello che ha passato”.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia