“Quello che non ho mai detto”, l’opera di Davide Dormino

Davide Dormino, “Quello che non ho mai detto”. A cura di Pietro Gaglianò. Opening 16 settembre 2021 ore 18.30-22.30. Curva Pura – Roma. Fino al 24 ottobre 2021

Il giorno 16 settembre 2021 alle ore 18.30 Curva Pura presenta il progetto Quello che non ho mai detto di Davide Dormino, a cura di Pietro Gaglianò, un’opera pensata espressamente per lo spazio di Curva Pura, in un dialogo serrato con la sua architettura.

“Quello che non ho mai detto”, il centro del progetto

Al centro del progetto si trova una serie di questioni sul processo della creazione artistica, sulla condizione dell’artista, sulla sua solitudine, sulla vita dell’opera e sulla necessità dello sguardo esterno per la sua esistenza. Tutto questo viene sintetizzato in un’unica opera, una imponente scultura che occupa la galleria e lascia al pubblico la facoltà di scegliere se intraprendere un viaggio per conoscerla, oppure no.

Questo oggetto, che ha quasi l’aspetto di una tetragona asserzione, cela una natura interrogante, una professione di dubbio da parte dell’artista. Il progetto nasce dunque da un legame profondo e condiviso che intreccia intimamente il percorso artistico di Davide Dormino con quello dello spazio indipendente Curva Pura che, nello sposare e promuovere “Quello non ho mai detto”, conferma la sua particolare e ardita visione del contemporaneo.

“Quello che non ho mai detto”, dal testo critico di Pietro Gaglianò

“Il primo sguardo innesca una ramificata gamma di riferimenti che comprende i monumenti megalitici della preistoria, la Land art e, naturalmente, l’enigmatico monolite di Stanley Kubrick in 2001: Odissea nello spazio. La scultura che Davide Dormino pone nella galleria, quasi incastrandola nell’architettura preesistente, avvicinandola ai suoi spigoli, ai suoi angoli, fino al rischio dell’ostruzione o della collisione, si presenta all’osservatore con un analogo carico di tensione e una simile forza, silente e interrogante.

L’opera di Dormino, così osservata, è una forma che continua ad accadere, come le strutture arcaiche e futuribili menzionate in apertura si sottrae al tempo, ricomincia a ogni passo ma senza ripetersi. Senza articolazione, impermeabile e (quasi come fosse) senza peso si sottrae anche alla specificità dello spazio, agendo più come paradosso che come soggetto dialogante rispetto all’architettura. […] Oltre la cortina della sua assertività formale e materiale, l’opera custodisce una seconda anima, una natura appena dichiarata la cui scoperta viene lasciata al pubblico che sceglie se intraprendere un viaggio per conoscerla, oppure no. […]”

Opening 16 settembre 2021 ore 18.30-22.30

Per partecipare all’opening, prenotare a curvapura@gmail.com o whatsapp 3314243004

Fino al 24 ottobre 2021

Orari: su appuntamento – prenotare via mail curvapura@gmail.com o whatsapp 3314243004

Curva Pura

Via Giuseppe Acerbi, 1a – Roma

curvapura@gmail.com – www.curvapura.it

