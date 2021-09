Con i Match 11 e 12 dell’edizione 2021 la “ISL”, International Swimming League, torna in acqua a Napoli, dove sono in programma due intensi giorni di gare, validi per lo spareggio della Regular Season.

Domani, mercoledì 29, e giovedì 30 settembre, sarà ancora la piscina Felice Scandone a ospitare la manifestazione natatoria, che, con i ripescaggi, chiuderà la Regular Season.

Le due giornate di gara potranno essere seguite in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sempre alle ore 13, con la telecronaca di Riccardo Re, affiancato nel commento da Cristina Chiuso.

International Swimming League: le formazioni

Delle 10 formazioni partite a inizio stagione, sei si sono già qualificate ai Playoff di Eindhoven del prossimo novembre, compresa l’italiana Acqua Centurions di Federica Pellegrini. Le altre sono Cali Condors (USA, campione in carica), Energy Standard (Francia), London Roar (Inghilterra), Toronto Titans (Canada) e Los Angeles Current (USA).

A queste si aggiungeranno altre due formazioni, tra le quattro che tra domani e dopodomani si giocheranno il pass per l’Olanda. Si tratta degli americani DC Trident e New York Breakers, dei canadesi Tokyo Frog Kings e degli ungheresi Team Iron.

Sarà, dunque, un’altra occasione per vedere tante stelle del nuoto mondiale in acqua, tra queste la tre volte campionessa olimpica olandese Ranomi Kromowidjojo, il brasiliano Nicholas Santos, detentore del record del mondo dei 50 farfalla in vasca corta, e del giapponese Daiya Seto, campione del mondo dei 200 e 400 misti. Tra gli italiani, Marco Orsi, più volte vincitore nei 100 misti, Costanza Cocconcelli, che ha stabilito il nuovo record italiano nei 100 misti nel precedente match della ISL, e Lorenzo Mora, protagonista nei 200 dorso.

International Swimming League: il programma

Mercoledì 29 settembre: Regular Season – Ripescaggi: “Match 11 Day 1”

ore 13 Sky Sport Arena diretta

Giovedì 30 settembre: Regular Season – Ripescaggi: “Match 12 Day 2”

ore 13 Sky Sport Arena diretta

