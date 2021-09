Eleonora Mazzotti a “ItineRA, Festa del cammino consapevole”

Eleonora Mazzotti porta “La musica del mare” a ItineRA, 1° ottobre a Marina di Ravenna

Eleonora Mazzotti è un’artista dall’anima green e quindi ci ha abituato a live speciali, anche en plein air e a stretto contatto con le bellezze naturali.

Non stupisce quindi vederla coinvolta nei Trebbi di Mare all’interno di ItineRA, Festa del cammino consapevole. L’appuntamento è per il 1° ottobre (dalle ore 20.30) a Marina di Ravenna, per la precisione al ristorante La Terrazza che gode di una splendida vista su Marinara, il porto turistico.

Eleonora Mazzotti, il concerto

Il concerto si intitolerà “La musica del mare” e vedrà Eleonora Mazzotti esibirsi con Riccardo Roncagli, che l’accompagnerà alle tastiere. Il live, interamente dedicato all’acqua e al mare, racconterà in che modo il mare partecipa alla vita dell’uomo: i due artisti esploreranno diversi livelli, da quello visivo a quello geografico, passando per quello interiore. Eleonora, tra un brano e l’altro, reciterà anche alcune poesie.

Uno dei fil rouge dell’evento è la tradizione e quindi, per l’occasione, sarà preparato un menù di pesce a km 0, seguendo le ricette di una volta, per andare a recuperare i veri sapori di un tempo.

Eleonora Mazzotti, le dichiarazioni

«Da anni mi sto impegnando, prima a livello personale e poi lavorativo, per cercare di comunicare quanto sia importante condurre uno stile di vita sano. Siamo portati a pensare immediatamente al corpo, e quindi al nutrimento e allo sport. Ma anche la psiche va curata: quel “soffio” vitale trae grande giovamento dal contatto costante con la natura. La musica, poi, dà il ritmo a tutto, e collega intimamente tutti gli aspetti. Il mio percorso, musicale e artistico, si sta naturalmente evolvendo in questa direzione. Da qui nasce il primo concerto in collaborazione con Trail Romagna, che ringrazio» – ha dichiarato Eleonora Mazzotti.

Dove seguire Eleonora Mazzotti

Sito: www.eleonoramazzottimusic.com

Facebook: https://www.facebook.com/eleonoramazzottiofficial/

Instagram: @eleonoramazzotti

