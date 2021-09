Dal 17 settembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “Dove non manca niente”, il nuovo singolo di Virginia Veronesi.

“Dove non manca niente” è un brano ritmico e incalzante che adegua i passi di chi lo ascolta al viaggio della canzone. Le strofe – più liquide – permettono di immergersi nelle pieghe del testo e in quel luogo dove non basta nient’altro che l’amore, stare bene.

Il significato del testo è stratificato e può essere letto in diversi modi, ma ciò che emerge in modo inconfondibile è la condizione comune degli esseri umani fatta di fragilità e ricerca spasmodica che a volte fa perdere le tracce di ciò che davvero ha valore: riconoscersi per non sentirsi soli.

“Dove non manca niente”, spiega l’artista a proposito del brano

«Ho scritto questo brano nei primi mesi del 2020, senza l’intenzione di parlare della situazione che stavamo tutti attraversando. Inconsapevolmente sono bastate poche settimane per rendersi conto che qualcosa stava cambiando nei nostri pensieri.

Io e Veronica Marchi, cantautrice veronese con cui ho scritto testo e musica, ci siamo trovate a vivere quel periodo come una brusca frenata d’arresto, come se il mondo avesse iniziato a girare al contrario, tutti con lo stesso passo, tutti vicini nonostante tutto.

Sono molto affezionata a questo brano perché è stato per me un viaggio creativo molto diverso da come scrivo di solito. È un percorso fatto a quattro mani, dove ogni parola e ogni nota è nata insieme. E questo è proprio il messaggio di “Dove non manca niente”».

