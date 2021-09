Oh lord, vaarda gio, il video

Davide Van De Sfroos è sbarcato oggi a Venezia – raccogliendo l’invito di Villa Erba e della Fondazione Ente dello Spettacolo, in accordo con la Camera di Commercio di Como-Lecco – per presentare in anteprima, nell’ambito della 78^ Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia, il videoclip del nuovo singolo feat. Zucchero Sugar Fornaciari OH LORD, VAARDA GIO, disponibile da oggi su YouTube (https://davidevandesfroos.lnk.to/OhLordVaardaGio_ft_ZuccheroPR/youtube).

Nelle mani del regista Dario Tognocchi OH LORD, VAARDA GIO – solenne preghiera a due voci dalle sonorità gospel e dal messaggio potentissimo – diventa un piccolo docuclip dalla forte presa emotiva: un racconto per fotogrammi ambientato nella natura incontaminata delle selve e valli friulane, qui metafora della dimensione più pura e primitiva in cui l’uomo si rifugia per riavvicinarsi all’essenziale.

Davide Van De Sfroos Feat. Zucchero Sugar Fornaciari

OH LORD, VAARDA GIO è un inedito grandangolo sul quotidiano dell’intellettuale Mauro Corona, protagonista in solitaria che incarna 100% la figura dello spirito libero, da anni legato a Van de Sfroos da profonda stima e amicizia. Da spettatori lo osserviamo, frame dopo frame, dedicarsi alle sculture lignee che svettano totemiche nel suo laboratorio di Erto, addentrarsi lungo un sentiero nella foresta e godere della bellezza di luoghi magici smarriti nel tempo, fino a fondersi nella natura mentre le calde note di Davide Van De Sfroos e Zucchero Sugar Fornaciari si elevano altissime: Oh Lord please tell me / dove devo andare adesso, il grido dell’uomo smarrito che chiede al Signore quale strada percorrere.

Prodotta da Taketo Gohara, OH LORD, VAARDA GIO anticipa – sorprendendo per la potenza e l’aderenza ai tempi – il nuovo album di inediti MAADER FOLK, in uscita il 17 settembre per BMG/MyNina: 15 le tracce contenute nel disco che il cantautore presenterà in una serie di appuntamenti instore in giro per l’Italia, per incontrare i suoi fan e condividere con loro la genesi e le storie del nuovo progetto discografico.

Davide Van De Sfroos – Maader Folk – Gli appuntamenti Instore

17/9: Como c/o Villa del Grumello

18/9: Lecco c/o Orsa Maggiore (a cura di Discoshop)

21/9: Milano c/o la Feltrinelli Gae Aulenti

22/9: Varese c/o Varese Dischi

24/9: Torino c/o Spazio Comala (a cura di Feltrinelli)

27/9: Roma c/o Galleria Alberto Sordi (a cura di Feltrinelli)

28/9: Bologna c/o Feltrinelli di piazza Ravegnana

29/9: Verona c/o Mura Festival Bastione di San Bernardino (a cura di Feltrinelli)

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia