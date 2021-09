I nuovi appuntamenti arrivano dopo una lunga serie di concerti estivi che l’hanno vista calcare i palchi dei principali festival nazionali, anticipando l’uscita del suo prossimo disco “deSidera”.

Cristina Donà: l’album

L’album, di prossima uscita e già anticipato dal primo brano estratto “Desiderio (Cannibal Version)”, arriva a sette anni di distanza dall’ultima pubblicazione discografica ed è frutto di un lavoro meditato e accorto, un disco identitario che si spinge in profondità e scuote.

In attesa dell’uscita del nuovo disco, Cristina Donà, tra le cantautrici più stimate del panorama musicale italiano, punto di riferimento e figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti, prosegue il percorso dal vivo, portando con sé la ricchezza dei suoi ventiquattro anni di carriera.

Cristina Donà: il live

Il live proporrà alcuni estratti dal nuovo lavoro, presentati in anteprima, e brani di repertorio in una rinnovata veste. Si alterneranno versioni minimali a echi di “elettronica preistorica” e sarà l’occasione per apprezzare, ancora una volta, la capacità evocativa della voce e delle parole di Cristina, mescolate agli arrangiamenti sorprendenti curati da Saverio Lanza.

Ed è con Saverio, produttore e co-autore dei suoi ultimi album, che Cristina decide di salire su palco: un’esibizione in duo per un disco scritto a quattro mani.

www.cristinadona.it – www.facebook.com/cristinadona

Cristina Donà: biografia

Inizia nei primi anni novanta il lungo e felice percorso artistico che fa di Cristina Donà una delle voci più originali della scena musicale italiana. Cristina ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea, riuscendo a conquistarsi il plauso di grandi figure quali Robert Wyatt, David Byrne e Peter Walsh (già produttore di Scott Walker, di Peter Gabriel e dei Simple Minds).

Prima artista italiana a esibirsi al Meltdown Festival di Londra, Cristina Donà è sicuramente una delle poche artiste italiane capaci di “rivaleggiare” con le grandi colleghe che all’estero, proprio come lei, hanno reinventato il modello di interprete e autrice nell’ambito della musica rock. Sempre in grado di rinnovarsi, Cristina Donà è divenuta prima punto di riferimento, poi figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia