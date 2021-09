Il Comitato Maria Letizia Verga partecipa alla campagna nazionale Accendi d’Oro, accendi la speranza, dedicata alla sensibilizzazione di istituzioni e opinione pubblica sull’oncoematologia pediatrica. In occasione di questo importante appuntamento, da questa sera fino al 26 settembre, la Reggia di Monza si illuminerà di luce dorata per i bambini e gli adolescenti malati di leucemia e linfoma in cura al Centro Maria Letizia Verga.

«Illuminare la Reggia, punto di riferimento della nostra città, con una luce dorata significa puntare simbolicamente i riflettori sull’oncoematologia pediatrica. Grazie al supporto del Comune di Monza, anche quest’anno vogliamo tenere viva l’attenzione della comunità e delle istituzioni nei confronti dei bambini affetti da leucemia e linfomi, che continuano ad avere bisogno delle nostre cure e della nostra assistenza.» commenta Giovanni Verga, Presidente del Comitato Maria Letizia Verga.

Comitato Maria Letizia Verga: l’iniziativa

L’iniziativa, promossa da FIAGOP – Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica, si inserisce nell’ambito del Settembre d’oro mondiale dell’Oncoematologia Pediatrica: mese in cui monumenti e punti di interesse di tutto il mondo risplendono di luce dorata per sensibilizzare sulle problematiche dei tumori in età pediatrica.

«Monza si schiera con forza al fianco dei bambini e degli adolescenti malati di tumori e leucemie e delle famiglie che si trovano ad affrontare sofferti percorsi di terapia dei propri figli – ha detto il Sindaco Dario Allevi – Il nostro obiettivo è lanciare un messaggio forte che va nella direzione di far percepire ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie che non sono soli. Lo dimostra il lavoro che, da oltre quarant’anni, svolge nella nostra città il Comitato Maria Letizia Verga.».

Comitato Maria Letizia Verga: Accendi la Speranza

La campagna Accendi d’Oro, Accendi la Speranza si concluderà il 26 settembre con una corsa per la ricerca: FIAGOP organizza la prima edizione di “Io Corro per Loro – Bambini senza cancro”, una corsa/camminata non competitiva, con il patrocinio e la collaborazione attiva di AIEOP – Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica, e del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La finalità della corsa è di raccogliere fondi da destinare a cinque progetti di ricerca del bando europeo Fight Kids Cancer, attraverso le donazioni dei partecipanti e di coloro che vorranno portare il proprio contributo anche senza correre. A QUESTO LINK tutte le informazioni per far parte del Comitato Maria Letizia Verga Running Team.

Il suggestivo spettacolo di luci che animerà la Reggia di Monza nei prossimi giorni è inoltre un’occasione per Il Comitato di promuovere la raccolta fondi a sostegno del progetto “Nuovi Farmaci”, attiva sulla piattaforma di crowdfunding www.retedeldono.it, il cui intento è favorire l’accesso a farmaci innovativi sviluppati in oncologia ai 2400 bambini e adolescenti che ogni anno in Italia si trovano ad affrontare la diagnosi di tumore. Il Centro Maria Letizia Verga è, infatti, stato accreditato come uno dei primi centri italiani nel Consorzio Europeo ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) ed è uno dei pochi Centri in Italia accreditati da AIFA per idoneità allo svolgimento degli studi iniziali con farmaci innovativi.

Comitato Maria Letizia Verga: la sensibilizzazione

È solo grazie a una maggiore sensibilizzazione sul cancro infantile che si potrà ottenere un aumento dei finanziamenti alla ricerca, terapie più adatte e mirate per i bambini e, infine, un miglioramento nei risultati di cura.

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia