Eafia presenta il nuovo singolo “Dybala”

A pochi mesi dall’uscita del suo album di debutto “Favelas”, EAFIA, giovane promessa della trap italiana, torna con il nuovo brano “DYBALA” (Tunecore). Online sul canale ufficiale dell’artista anche il videoclip.

Eafia: il volto nuovo

Dopo l’esordio, nel 2019, con “Fuego”, EP con cui Eafia ha mosso i primi passi nella scena musicale italiana, soprattutto grazie al singolo “Mbappè” feat. Larry, l’artista di Cinisello Balsamo ha consolidato la sua presenza nel nuovo panorama trap rilasciando il suo album di debutto “FAVELAS”, anticipato dal singolo “DA SOLO” e arricchito delle collaborazioni con Amill Leonardo, Béné e Richie. Eafia si è imposto quindi come il volto della nuova generazione di artisti della periferia milanese, arrivando a collaborare con Baby Gang nell’ultimo singolo “Vida loca”, ma anche con nomi internazionali come Juste Miles, con cui nel recente singolo “Follow Me”.

Eafia: il nuovo singolo

“Dybala” è il nuovo singolo di EAFIA, in cui l’artista mescola le barre in italiano con alcune in francese, per descrivere uno spaccato della realtà sociale dei quartieri ai margini delle metropoli. Il beat dal suono internazionale esalta un testo ricco di riferimenti alle situazioni di disagio vissute nelle periferie, che continuano a persistere nonostante gli sforzi compiuti per cambiare circostanze difficili. Protagonista del video ufficiale, già online sul canale di Eafia, è infatti la città dell’artista, Cinisello Balsamo, con i suoi palazzi ed il suo netto contrasto con il lusso milanese.

Eafia: biografia

EAFIA, nome d’arte di Anouar Benameur, nasce il 12 novembre del 2000 a Milano. Cresciuto a Cinisello Balsamo, il rapper mescola lo stile tipico della trap italiana alle sonorità francesi e marocchine, mostrando una grande attitudine nonostante la giovane età. Dopo i primi singoli “Cardi B” e “Safari” del 2018, l’anno seguente l’artista ha rilasciato i suoi primi EP, “Fuego” e “FUEGO 2”, sulla scia del singolo “Mbappè”, che ha superato le 400mila visualizzazioni su YouTube. La collaborazione con Baby Gang in “Vida Loca”, il singolo “Avec mon fréro” e la partecipazione al brano “Asfalto” di William Richback hanno anticipato l’album di debutto di Eafia, dal titolo “FAVELAS”. Numerose sono anche le collaborazioni con artisti internazionali, tra cui GHILE, LIL GC B4BY e Juste Miles.

Eafia

