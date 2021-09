Chaos/ Kosmos: la mostra presso Spazio Espanso di Roma

Chaos/ Kosmos: il progetto

Il progetto, presentato a Varsavia nella Galleria Elektor (Mazowiecki Instytut Kultury) da fine marzo a fine agosto 2021, si sposta nel centro di Roma, al piano terra dello storico Palazzo Capizucchi progettato nel XVI secolo da Giacomo della Porta, proprio negli spazi adibiti a Biblioteca dagli anni ’50 fino al 2019 dal Centro Culturale Francese in Roma e dall’Università degli Studi RomaTRE.

Chaos/ Kosmos: le opere

Nelle opere in mostra forme geometriche si intrecciano a forme fluide. Le opere riflettono due concetti contraddittori: l’idea di chaos e disordine, e il cosmos, o armonia. Alcuni tra gli artisti creano una sorta di microcosmo in opere individuali – mondi organizzati in miniatura, altri mostrano l’opera in movimento, mentre viene creata, andando oltre la linea che ne delinea il contorno.