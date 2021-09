Prosegue in Piemonte lo European Baseball Championship 2021, l’Europeo per nazioni che si chiuderà domenica prossima con la finale per il titolo.

In un torneo che ha nei campioni in carica dell’Olanda la squadra da battere, la Nazionale Italiana di Mike Piazza prova a sfruttare al meglio il fattore campo, giocando in casa questo Europeo, per riportare in Italia il massimo trofeo continentale che manca dal 2012.

Chiusa la fase a gironi, da domani, con i quarti di finale, si gioca con la formula ad eliminazione diretta e l’Italia sarà impegnata sul diamante di Settimo Torinese contro la Croazia.

Inizio alle ore 15 e diretta del match su Sky Sport Action e in streaming su NOW, con la telecronaca di Michele Gallerani.

Oltre a Italia e Croazia, ai quarti si sono qualificate anche Olanda, Spagna, Israele, Belgio, Repubblica Ceca e Gran Bretagna.

Domani, dunque, i quarti di finale, cui faranno seguito le semifinali, venerdì 17, e le finali 3/4° e 1°2° posto, domenica 19, entrambe a Torino.

giovedì 16 settembre – Quarti di finale

ore 15 ITALIA-Croazia Sky Sport Action