Adduci, è online da oggi il videoclip di “Ultimo Poeta”

Adduci, è online il videoclip di “Ultimo Poeta” singolo estratto dal primo album di inediti del cantautore “Se invece di sbattere gli occhi”

“Se invece di sbattere gli occhi li tenessimo sempre aperti, per provare a catturare ogni attimo, nel tentativo di mettere a fuoco anche la più piccola sfumatura della realtà che ci circonda?”

È online da oggi, martedì 21 settembre, il videoclip di “ULTIMO POETA”, il nuovo singolo di ADDUCI, estratto da “SE INVECE DI SBATTERE GLI OCCHI” (Adesiva Discografica/The Orchard), il primo album di inediti del cantautore!

“Ultimo Poeta”, il videoclip

“Non sempre le cose vanno come speriamo – commenta Adduci parlando del video – ma anche la peggiore delle giornate storte può essere superata con il giusto equilibrio tra godersi il presente e guardare avanti. La canzone e il video cercano di trasmettere lo stesso messaggio: esistono molti tipi di lieto fine. Qualcuno visse felice e contento anche da solo.”

“Ultimo Poeta”, il brano

Parlando del brano, il cantautore prosegue: “La poesia arriva dove la prosa è costretta a fermarsi, trasformando in messaggio ciò che era destinato all’incomunicabilità. Il tempo non è fatto per bastare. Un legame andrebbe sempre apprezzato per la sua intensità piuttosto che per la sua durata, che tanto di ciò che si ama non si potrebbe essere sazi in ogni caso.”

Questa la tracklist di “SE INVECE DI SBATTERE GLI OCCHI”, già disponibile dal 21 maggio in streaming e digitale al link https://orcd.co/zqbmlr4

L’album – che raccoglie alcune riflessioni nate a seguito dell’attenta osservazione delle interazioni che l’artista ha vissuto con le persone intorno a sé – è stato anticipato dai singoli “Parte di me” (http://bit.ly/partedimeyt), “Una ragione per odiarti” (http://bit.ly/unaragioneperodiarti) e “Cerchio sul display” (http://bit.ly/cerchiosuldisplay), tutti pubblicati nel corso del 2020.

È disponibile anche il videoclip, realizzato con Giulia Bartolini e Giorgieness, di “MARE DI PAROLE”. Nel video viene raccontata la fuga da una routine che si trasforma, irrimediabilmente, in una nuova quotidianità. Si tratta di un road movie girato tra Milano e Torino, una fuga che conduce a una scoperta: stare bene dipende solo e unicamente da noi e da ciò che decidiamo di fare di quanto accade intorno.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia