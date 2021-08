“Vengo a prenderti all’Havana”, nuovo singolo di Camilla

Debutta in radio “Vengo a prenderti all’Havana”, il nuovo singolo di Camilla, scritto e prodotto da Sveno Fagotto e registrato nei MobSound RecordingStudios

“Vengo a prenderti all’Havana” è un brano solare, spensierato e dal sound caraibico, che racconta il desiderio di mollare tutto per partire con la propria metà. L’Isola di Cuba e la sua capitale vengono visti come la meta ideale per coronare questo desiderio e fanno da cornice ad un pezzo che per Camilla, in particolare, rappresenta un tributo alle sue origini e alle sue radici.

“Vengo a prenderti all’Havana”: le parole dell’artista

“Sono profondamente legata all’Isola, così come sono molto legata all’Italia. Avere due culture nel cuore è una vera e propria figata, perché mi hanno dato entrambe la possibilità di vivere con un’apertura mentale che ha contribuito alla mia crescita, tanto personale quanto artistica. Cuba per me significa libertà. Ogni volta che ci torno, prendo consapevolezza della mia identità. Non riesco a spiegare in poche parole ‘Vengo a prenderti all’Havana’, perché è una canzone di cui sono follemente innamorata.”

“Vengo a prenderti all’Havana”: cosa racconta il brano

“Il brano parla ovvero Cuba, la mia casa e il mio cuore per metà; così come l’aspetto più romantico della mia personalità. Inoltre, il nuovo singolo ha un sound tutto suo. Abbiamo cercato di ricreare un clima molto caraibico, attraverso le trombe e i rumori delle strade cubane, che si possono sentire all’inizio e alla fine della canzone e che mi hanno fatto tornare indietro con la mente ai luoghi del cuore che hanno definito la mia infanzia.”

Camilla: cenni biografici

Classe 1999, Camilla Conte, in arte Camilla, è una giovane cantautrice italo-cubana nata in provincia di Milano. Cresce ascoltando il cantautorato italiano (Lucio Battisti, Loredana Bertè) e il pop americano con influenze Black e Latine, spaziando dal Soul-Pop al Contemporary R&B e con un occhio di riguardo per gli artisti della scena latino-americana. Il 27 marzo 2021 pubblica il suo singolo di debutto per Senape Dischi, Valentina, che ad oggi conta più di 7.000 riproduzioni su Spotify e oltre 5.000 visualizzazioni su YouTube. Il 28 maggio 2021 esce FuckGirl, che ha ottenuto oltre 3900 riproduzioni su Spotify ed è stata inserita in rotazione radiofonica su Rai Radio 2 Indie. Il 23 luglio dello stesso anno rilascia il suo singolo dell’estate, “Vengo a prenderti all’Havana”, una lettera d’amore alla sua terra natale: Cuba.

Link Vengo a prenderti all’Havana

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia