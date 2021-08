SEI Festival, quando e dove

Venerdì 27 agosto al Castello Volante di Corigliano d’Otranto, le cantautrici Cristina Donà ed Emma Nolde e la scrittrice Manuela Antonucci saranno le protagoniste della serata finale della quindicesima edizione del SEI Festival, ideato, prodotto e promosso da Coolclub, che, con il claim #wecanbeheroes, dall’11 luglio ha proposto tra Corigliano d’Otranto e Melpignano un ricco programma di concerti, presentazioni, proiezioni, incontri, residenze artistiche, attività per bambini, azioni di informazione e sensibilizzazione ambientale e altri momenti di confronto.

SEI Festival, il primo spettacolo

La serata prenderà il via alle 20:30 (ingresso gratuito fino a esaurimento posti) con la presentazione di “Murene“, esordio narrativo di Manuela Antonucci (Italo Svevo Edizioni) che dialogherà con Dario Goffredo.

«Da Taranto fino a Nardò non c’è nulla, c’è l’Arneo», scriveva Vittorio Bodini dell’agro salentino dove, negli anni Cinquanta, i contadini si organizzarono per prendersi la terra a cui avevano diritto. Furono picchiati e arrestati dalle forze dell’ordine, le biciclette, il loro unico bene, bruciate, ma l’Arneo, fino a quel momento escluso dalla Storia, divenne materia viva, e qui fa da sfondo alle vicende di due generazioni che là hanno vissuto e lottato».

SEI Festival, il programma

Dalle 22 (ingresso 20 euro – Prevendite nel circuito Dice -> bit.ly/SEI_CDonà), nella Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro), il festival si concluderà con il concerto di Emma Nolde e Cristina Donà.

SEI Festival, Emma Nolde

La cantautrice toscana classe 2000, ha esordito con “Toccaterra”, candidato al premio Tenco come miglior opera prima, uscito nel settembre 2020 per Woodworm, Polydor e Universal Music e prodotto da Renato d’Amico e Andrea Pachetti. L’album contiene otto tracce molto personali che raccontano le difficoltà della crescita in un periodo di cambiamento, fra adolescenza e età adulta, e parlano di amori nascosti, idealizzati e totalizzanti, accettazione della realtà e delle conseguenze della solitudine.

SEI Festival, Cristina Donà

E’ una delle cantautrici più stimate del panorama musicale italiano, punto di riferimento e figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti, fa tappa al Castello Volante con un tour che anticipa l’uscita del nuovo disco “deSidera”, portando con sé la ricchezza dei suoi ventiquattro anni di carriera. Il nuovo album, che arriva a sette anni di distanza dall’ultima pubblicazione discografica, è frutto di un lavoro meditato e accorto, un disco identitario che si spinge in profondità e scuote.

Lo spettacolo proporrà alcuni estratti da quest’ultimo, presentati in anteprima, e brani di repertorio in una rinnovata veste. Si alterneranno versioni minimali a echi di “elettronica preistorica” e sarà l’occasione per apprezzare, ancora una volta, la capacità evocativa della voce e delle parole di Cristina, mescolate agli arrangiamenti sorprendenti curati da Saverio Lanza. Ed è con Saverio, produttore e co-autore dei suoi ultimi album, che Cristina decide di salire su palco: un’ esibizione in duo per un disco scritto a quattro mani.

SEI Festival

E’ realizzato grazie al sostegno del Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, il patrocinio dei Comuni di Corigliano d’Otranto e Melpignano, inserito, per alcuni live, nella Programmazione Puglia Sounds Live e Circuito dei luoghi 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro) e il supporto di Red Bull e Vini Garofano e di altri partner pubblici e privati. Mediapartner: Radio Popolare, Alpaca Music, Le Rane, The Soundcheck, Cromosomi, IndieClub, Puglia Music, Radio WAU, RKO. Prevendite attraverso il circuito Dice.tv – bit.ly/SEIFestival.

