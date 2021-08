Luca Toscano, chi è

Il 25enne è stato orgoglio italiano all’Eurovision Song Contest 2021, oltre ai Maneskin, vincitori del festival. Con Crowdled ha illuminato l’Ahoy Rotterdam Arena, con quasi 30.000 braccialetti led. Il giovane imprenditore italiano ha collaborato anche con

X-Factor, Walt Disney Italia, Tomorrowland, Maluma. Pochi giorni fa ha diretto la realizzazione del contenuto laser che ha accompagnato l’annuncio di ALESSANDRA AMOROSO a San Siro.

Luca Toscano, l’idea



Nel corso di pochi anni ha già coordinato servizi per eventi di alto profilo in 39 Paesi e tre continenti diversi, con CROWDLED, azienda olandese di cui è partner gestendo la sede italiana dal 2017, il suo CEO Paul Reuwer e un team di circa 10 persone, si è occupato della produzione, distribuzione e gestione dei quasi 30mila braccialetti LED RGB DMX che hanno illuminato il pubblico in tutte le serate del festival.

L’ultimo modello lanciato rappresenta una vera e propria svolta tecnologica per l’organizzazione di eventi di massa: braccialetti dotati di un ricevitore radio unidirezionale incorporato, riutilizzabili quasi all’infinito, che possono essere controllati e programmati anche da remoto, permettendo di dare vita a complesse coreografie di luce che si muovono a ritmo con la musica, ma anche creare scintillii casuali o composizioni luminose ben strutturate.

Luca Toscano e Alessandra Amoroso

Non solo la partecipazione all’Eurovision Song Contest, ma quest’anno è stato molto importante per Luca Toscano anche per un’altra ragione. Toscano si è occupato, dirigendo una squadra di tre operatori internazionali, dell’articolato gioco di laser 3D che hanno avvolto la Amoroso durante la registrazione del video con cui ha annunciato il suo live “TUTTO ACCADE a San Siro”, contenuto inedito per la musica in Italia, previsto per il 13 luglio 2022.

Luca Toscano è l’esempio lampante che il modo di dire “L’età è solo un numero” a volte rappresenta la verità.

Luca Toscano, esperienze

Dopo aver mosso i primi passi da giovanissimo sulla piattaforma Second Life, TOSCANO ha sviluppato sin da subito una propensione per il business, che lo ha portato poi nel 2015 a fondare in proprio la ARTECH, con l’intento di fornire e creare tecnologie per mettere in scena i desideri dei suoi clienti. Mosso dalla sua intraprendenza e creatività, in pochi anni TOSCANO è riuscito ad aprire tre diverse sedi (a Napoli, Milano e Miami) e a stringere collaborazioni con importanti realtà internazionali, tra cui: Le Mark Group, CrowdLED, Linde Gas Italia e Kvant Show Production.

Luca Toscano

